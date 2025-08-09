পশ্চিমবঙ্গে ‘মৈত্রী সম্মাননা’ পেলেন প্রেসসচিব তারিক চয়ন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ‘মৈত্রী সম্মাননা’ লাভ করেছেন কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) মো. তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ওরফে তারিক চয়ন।
শনিবার (৯ আগস্ট) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ঘোষপুরে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
তারিক চয়নকে ‘মৈত্রী সম্মাননা’ প্রদানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়েছে, দুই বাংলার মেলবন্ধনে আপনার নিরলস প্রচেষ্টা, আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক গঠনে আপনার আন্তরিক অংশগ্রহণ এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে এই সম্পর্ককে আরও গভীর ও মানবিক করে তোলার ক্ষেত্রে আপনার যে অবদান, তা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্থান পায়।
তারিক চয়নকে ‘মৈত্রী সম্মাননা’ প্রদান দুই দেশের মানুষের মনের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলার এক আন্তরিক প্রয়াস বলেও উল্লেখ করা হয়।
উক্ত অনুষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন করে বারাসাত আকাদেমি অফ কালচার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীনেশ স্মৃতি পাঠাগার।
উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতায় ‘সেরা বাঙালি সম্মাননা-২০২৫’ পেয়েছিলেন তারিক চয়ন। গত এপ্রিল মাসে নজরুল শতবার্ষিকী সদনে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সমন্বয় কেন্দ্রের আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে তারিক চয়নকে সেরা বাঙালি সম্মাননা প্রদান করার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের প্রেস সচিবের কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে অবদান বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রবাসে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে তার নিরলস প্রচেষ্টা এবং নেতৃত্ব প্রশংসনীয়৷ একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও কূটনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে তার প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠা দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।