জিপ বাংলাদেশে হোসেন খালেদের নেতৃত্বের সাফল্য উদযাপন

জিপ বাংলাদেশ – টলেডো মোটরস লিমিটেড, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব হোসেন খালেদের সিটি ব্যাংক পিএলসি-র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার সাফল্য উদযাপন করেছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর উত্তরাতে ঢাকার জিপ এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আনোয়ার গ্রুপের পরিচালকবৃন্দ, সিটি ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, জিপ কমিউনিটির সদস্য, অটোমোবাইলপ্রেমী ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আয়োজকরা জানান, এটি শুধু একটি অর্জন নয়, বরং নেতৃত্বের এক অনন্য মাইলফলক যা প্রতিষ্ঠানকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবে।
আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ এমডি হোসেন খালেদ বর্তমানে সিটি ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটি ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য। তিনি ব্যাংকের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেড ও সিটি হংকং লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
সূত্র মতে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টোলেডো থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে বিবিএ এবং টেক্সাসের টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটি থেকে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিংয়ে এমবিএ সম্পন্ন করেন।
তার পিতা আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ার হোসেন সিটি ব্যাংকের একজন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা পরিচালক এবং চার মেয়াদে চেয়ারম্যান ছিলেন।