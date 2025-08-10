সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ, ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে ঢাবি প্রশাসন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রভোস্ট স্থায়ী কমিটি শনিবার (৯ আগস্ট) হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার চলমান দাবিকে কেন্দ্র করে জরুরি সভা করেছে।
এদিন দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টার পর্যন্ত চলা মিটিংয়ে শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তবে এখন থেকে নতুন করে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন একাধিক প্রভোস্ট।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রভোস্ট জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শনিবার থেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে।
আরেকজন প্রভোস্ট বলেছেন, আমরা এটা নিয়ে এখনও কাজ করছি। মন্তব্য করার মতো অবস্থায় নেই।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাতে হলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পর শনিবার দুপুর থেকেই এই আলোচনা শুরু হয়েছে। ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণার পর থেকেই শিক্ষার্থীরা হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধের দাবি জানান।
এদিকে, ঢাবির উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান শনিবার পুনরায় জানিয়েছেন, গত ১৭ জুলাই ২০২৪ তারিখে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকবে। তিনি বলেন, ১৭ জুলাই ২০২৪ সালের কাঠামোর আওতায় হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ রয়েছে।