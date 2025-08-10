সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
জাবির আবাসিক হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আবাসিক হলের অভ্যন্তরে সকল প্রকার রাজনীতি নিষিদ্ধ ও সব রাজনৈতিক দলের হল কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তাজউদ্দীন আহমদ হল থেকে একটি মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।

অবস্থান কর্মসূচিতে বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শরিফুল ইসলাম সাকিব বলেন, 'আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কোনো রাজনীতি চাই না। কারণ হলে রাজনীতি ফিরলে আবারও গেস্টরুম, গণরুম ফিরবে এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্যের রাজনীতি ফিরে আসবে। তাই আমাদের দাবি যেকোনো মূল্যে হলে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শাকিল আহমেদ বলেন, 'আমরা বিগত বছরগুলোয় দেখেছি যে হলে রাজনীতি চালু রাখার মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ কীভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। আমরা চাই না, নতুন করে আবার সেই পুরাতন সংস্কৃতি ফিরে আসুক। আমরা চাই, আমাদের হলগুলোয় সকল প্রকার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে এবং অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক দলের ঘোষিত হল কমিটিগুলো বাতিল করতে হবে।'

এদিকে খবর পেয়ে রাত ৯টার দিকে কর্মসূচিস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান, প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলমসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত হন।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি তো হুট করে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে পারি না। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো নিয়ে আমরা একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করব। আশা করি, আলোচনা শেষে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত দিতে পারব।'

