জুলাই গণঅভ্যুত্থান: বর্ষপূর্তিকে ঘিরে শাহরাস্তিতে বিএনপির বর্ণাঢ্য বিজয় শোভাযাত্রা 

চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) শাহরাস্তি উপজেলা পরিষদ মাঠ থেকে বিকেলে বিজয় র্যালি শুরু হওয়ার আগে দুপুর ২টার পর থেকেই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকে। বিরাট র্যালিটি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহরাস্তি গেইট দোয়াভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। র্যালিতে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে বলে নেতা-কর্মীরা দাবি করেন।
এসময় বর্ণিল সাজে সজ্জিত নেতা-কর্মীরা দলের প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারপার্সন ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের এবং বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক চাঁদপুর-৫ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী আনোয়ার হোসেন খোকনের ছবি সম্বলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহন করেন। র্যালিতে সবার দৃষ্টি কাড়ে বেগম খালেদা জিয়ার সাজে সজ্জিত এক শিশুর অবয়ব। আবহমান গ্রাম বাংলার চিরায়ত ধানের ক্ষেত, কৃষকের পরিচর্যা, ধান কাটা, মাড়াই, বাছাই ও গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন দৃশ্য আশপাশের মানুষের মন কাড়ে। প্রায় ২শ' ফুট দীর্ঘ জাতীয় পতাকার দৃশ্যে গোটা র্যালি পরিণত হয় এক টুকরো বাংলাদেশে। দলীয় প্রতীক ও কর্মসূচির নান্দনিক এ পরিবেশনা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এক আবহ ফুটিয়ে তোলে এলাকাজুড়ে। শাহরাস্তি গেইট দোয়াভাঙ্গায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সাবেক পৌর মেয়র ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মো. মোস্তফা কামাল বলেন, শাহরাস্তি-হাজীগঞ্জে আনোয়ার হোসেন খোকনের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আগামীদিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কাণ্ডারী হিসেবে আনোয়ার হোসেন খোকন আসছেন । আনোয়ার হোসেন খোকনের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- চাঁদপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী। উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান পাটোয়ারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক অর্থ বিষয়ক সম্পাদক কাজী জাহাঙ্গীর আলম, মনির হোসেন মিন্টু মিয়াজী, মোশাররফ হোসেন টুটুল, বিল্লাল হোসেন খোকন, শামছুল আলম, এহতেশামুল হক সজীব, উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল করিম মিনার, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক তাজুল ইসলাম সুমন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম রনি, ফখরুল ইসলাম, ছাত্রনেতা শাহজাহান সম্রাট, মোবারক হোসেন সোহেল প্রমুখ।