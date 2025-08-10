নোয়াখালীর সেনবাগের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র সেবারহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে উৎপাদনমুখী কারখানাসহ ৩০টিরও বেশি দোকান পুড়ে গেছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে বাজারের মহিব উল্যাহর প্লাইউড ফ্যাক্টরি থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, আগুনে প্রায় শত কোটি টাকারও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের।
খবর পেয়ে সেনবাগ ফায়ার সার্ভিসসহ ৫টি ইউনিটের (দমকল) কর্মী, সেনাবাহিনী ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় ৩ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে রাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকট শব্দের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। এতে প্লাইউডের পুরো ফ্যাক্টরিসহ আশপাশের প্রায় ৩০টির মতো দোকান ও ব্যাংক বীমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের নোয়াখালী ও ফেনীর ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয়রাও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে একযোগে কাজ শুরু করে।
প্রায় ৩ ঘণ্টা চেষ্টাযর পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। ততক্ষণে পুড়ে ছাই ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতি শতকোটি টাকা ছাড়াতে পারে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের।
তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ আর ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের নোয়াখালীর সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ।
গত ২৫ জুন এই বাজারের আরেক প্রান্তে ইলেকট্রিক শর্টসার্কিটে থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৮টি দোকান পুড়ে অর্ধকোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।