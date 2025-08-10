নাশতায় নিয়মিত পাউরুটি খেলে কী হয়

সকালের নাশতায় পাউরুটি খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। এমনকী কর্মব্যস্ত জীবনে ঝটপট নাশতা হিসেবে পাউরুটিকেই খাবারের তালিকায় নিয়মিত রাখেন যে কেউ। কিন্তু প্রতিদিন সকালে পাউরুটি খেয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পরছি কিনা সেটা হয়তো জানেন না অনেকেই।
চলুন জেনে নেই সকালে খালি পেটে এই খাবারটি খেলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে-
উচ্চমাত্রার কার্বোহাইড্রেট থাকে পাউরুটিতে। এটি শরীরে দ্রুত চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। যা একজন ব্যক্তির জন্য নানা স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। রোজ সকালে খালিপেটে পাউরুটি খেলে শরীরে কী ঘটবে? চলুন জেনে নিই-
ডায়াবেটিস
সকালে খালি পেটে পাউরুটি খেলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনি যদি ইতোমধ্যে ডায়াবেটিসের রোগী হয়ে থাকেন তাহলে ভুলেও সকালে খালি পেটে পাউরুটি খাবেন না। কারণ, সাদা রুটি দ্রুত হজম হয় এবং গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও পাউরুটিতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে যা চিনির মাত্রা বাড়াতে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের খালি পেটে রুটি না খেয়ে সর্বদা প্রথমে প্রোটিন ও ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত।
স্থূলতা
ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে সকালে পাউরুটি এড়িয়ে চলুন। এতে উপস্থিত উচ্চ ক্যালরি ও কার্বোহাইড্রেট ওজন বাড়াতে পারে। এছাড়া খালি পেটে পাউরুটি খেলে দ্রুত ক্ষুধা লাগে। দ্রুত হজমযোগ্য পাউরুটি কখনো কখনো অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার কারণ হয়। ফলে স্থূলতা আরও বাড়ে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে খালি পেটে পাউরুটি না খেয়ে ফল, শাকসবজি, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান।
কোষ্ঠকাঠিন্য
সকালে খালি পেটে পাউরুটি খেলে পরিপাকতন্ত্রের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে। কারণ, এটি ময়দা দিয়ে তৈরি যা পেটে শুকিয়ে যায়। ফলে মল খুব শক্ত হয়ে যায় এবং ব্যক্তি তার পেট সঠিকভাবে পরিষ্কার করতে পারে না। এই সমস্যা একসময় কোষ্ঠকাঠিন্যে রূপ নেয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগীরা পাউরুটি এড়িয়ে চলুন।
বিষণ্ণতা
পাউরুটি খেতে সুস্বাদু লাগলেও এটি মেজাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। ২০১৫ সালের জুন মাসে আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত একটি গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী, পরিশ্রুত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণের সঙ্গে মনের সংযোগ পাওয়া গেছে। যেমন রুটি ও বিষণ্নতার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। চিকিত্সকদের মতে, হরমোনের যে পরিবর্তনগুলো একজন ব্যক্তির চিনির স্তরের পরিবর্তন ঘটায় তা মেজাজকেও প্রভাবিত করতে পারে। যারা প্রতিদিন পাউরুটি খান তারা ক্লান্তি এবং বিষণ্নতার লক্ষণ অনুভব করতে পারেন।
গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা
আপনি যদি ইতোমধ্যেই গ্যাস, বদহজম বা অ্যাসিডিটির মতো কোনো গ্যাস্ট্রিক সমস্যায় ভোগেন, তাহলে খালি পেটে পাউরুটি খাওয়া এড়িয়ে চলুন। এটি আপনার অ্যাসিডিটির সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন।