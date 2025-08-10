সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
আমেরিকায় বন্দুকধারীর গুলিতে পুলিশ সদস্য নিহত

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১০:০২
বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন পুলিশ সদস্য ডেভিড রোজ। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে আটলান্টায় এক বন্দুকধারী গুলি চালিয়ে এক পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে। পরে ওই হামলাকারীকে হামলাস্থলেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আটলান্টা শহরে সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) সদর দপ্তরের কাছে স্থানীয় সময় শুক্রবার এ হামলা হয়।

ব্রিট্রিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এই খবর জানানো হয়েছে। 

পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলায় আর কেউ নিহত বা শারীরিকভাবে আহত হয়নি। সিডিসি প্রাঙ্গণে একাধিক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। 

পুলিশের ধারণা, হামলাকারী একাই ছিলেন। তাকে ঘটনাস্থলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। হামলার কারণ জানা না গেলেও, স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে, করোনা ভ্যাকসিনের কারণে অসুস্থ হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করতেন হামলাকারী।

আটলান্টা পুলিশপ্রধান বলেন, আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে পুলিশ সদস্য ডেভিড রোজকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। তিনি গর্ভবতী স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবারের আগেই হামলাকারীর বাবা পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে তার ছেলে আত্মহত্যাপ্রবণ। শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার কিছু আগে সিডিসি প্রাঙ্গণ ও একটি ফার্মেসির কাছে এ গুলি চালানো শুরু হয়। 

