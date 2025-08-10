গাইবান্ধায় সুদের টাকা আদায়ে সাত মাস বয়সী এক শিশুকে আটকে রাখার অভিযোগে নারীসহ একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার কুপতলা ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আটক হওয়া ব্যক্তিরা হলেন- দুর্গাপুর গ্রামের সুজা মিয়া (৪৫), তার স্ত্রী দুলালী বেগম (৪২), ছেলে দুলাল (২২) ও আলাল (১৮)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুর্গাপুর গ্রামের আব্দুল মতিন কিছুদিন আগে একই গ্রামের সুজা মিয়ার কাছ থেকে সুদের ওপর ৫০ হাজার টাকা নেন। শনিবার সকালে প্রতিবেশী হিসেবে মতিনের ৭ মাসের কন্যাশিশুকে বেড়ানোর কথা বলে বাড়িতে নিয়ে যায় সুজার পরিবার। পরে শিশুটিকে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তারা।
শিশুটিকে আনতে তার মা পাঁচবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। একপর্যায়ে সুজা মিয়া ও তার পরিবার জানায়, টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত শিশুকে দেওয়া হবে না। স্থানীয় ইউপি সদস্যের সহায়তাও ব্যর্থ হয়, উল্টো শিশুটির পরিবারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।
পরে শিশুটির পরিবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করলে পুলিশ গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ওই ঘটনায় শিশুটির মা ইসমত আরা বাদী হয়ে সুজা মিয়াসহ ৫ জনের নামে মামলা করেন।
শিশুটির মা ইসমত আরা বলেন, সুজা মিয়ার কাছ থেকে আমার স্বামী সুদের ওপর ৫০ হাজার টাকা নেওয়ায় তারা এমন কাজ করে। সুজা ও তার লোকজনের কাছ থেকে আমার সন্তানকে চাইলে তারা মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তারা বলছে টাকা দে আগে না হয় বাচ্চা পাবি না। এদের উপযুক্ত বিচার চাই আমি।
এ বিষয়ে গাইবান্ধা সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর আলম তালুকদার বলেন, সুদের টাকার জন্য সাত মাসের এক শিশুকে আটকে রাখার ঘটনায় পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাদের মধ্যে চার জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।