রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সারাদিন মোটরসাইকেলে ঘুরিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে শিশুকে পুকুরে ফেলে দিলেন সৎবাবা!

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১০:৫৮
উদ্ধারকারী আজিপুর ইসলামের কোলে শিশু তাসিন। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় সারাদিন মোটরসাইকেলে ঘুরিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাসিন (৬) নামে এক শিশুকে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সৎবাবার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মুরাদ হোসেন নামে ওই সৎবাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উপজেলার শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের ছড়ারপাড় গ্রামের পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় শিশুটিকে। পরে এক পথচারী তাকে পুকুর থেকে জীবন্ত উদ্ধার করেন।

শিশু তাসিন লালমনিরহাট জেলার সখের বাজার এলাকার মৃত তারা মিয়ার ছেলে। 

তাসিন জানায়, বাবার মৃত্যুর পর বড়ভাই বিপ্লবসহ মা ববিতা বেগমের কাছেই থাকতো তারা। ৬/৭ মাস আগে লালমনিরহাট সদরের সাপটানা এলাকার আকবর আলীর ছেলে মুরাদ হোসেনের সঙ্গে তার মা ববিতা বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তাসিন তার মায়ের সঙ্গে মুরাদের বাড়িতে থাকতেন। 

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বেড়ানোর কথা বলে শিশু তাসিনকে নিয়ে বের হয়ে মোটরসাইকেলে সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে রাতে ফুলবাড়ীর শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের ছড়ারপাড় এলাকায় রাস্তার পাশের পুকুরে ফেলে চলে যান মুরাদ। এদিকে এ সময় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে পুকুরে হাবুডুবু খেতে দেখে তাসিনকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান পার্শ্ববর্তী ফকিরপাড়া গ্রামের আজিপুর ইসলাম। খবর দিলে ফুলবাড়ী থানার পুলিশ রাত ১০টার দিকে শিশুটিকে থানায় নেয়।

ফুলবাড়ী থানার দায়িত্বে থাকা উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম বলেন, শিশুকে পানিতে ফেলে হত্যাচেষ্টাকারী সৎ বাবা মুরাদ হোসেনকে লালমনির হাট থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধারকারী আজিপুর ইসলামের অভিযোগের ভিত্তিতে মুরাদকে আসামি করে ফুলবাড়ী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। শিশুটির মা-ভাইসহ পরিবারের লোকজন থানায় রয়েছেন।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

শিশু হত্যা সারাদেশ কুড়িগ্রাম উদ্ধার

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
