ট্যামি ব্রুসকে জাতিসংঘের উপপ্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র এবং সাবেক ফক্স নিউজ উপস্থাপিকা ট্যামি ব্রুসকে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছেন।
ট্রাম্প তার নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ব্রুস ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন এবং সেখানে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘ট্যামি ব্রুস একজন মহান দেশপ্রেমিক, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ও বেস্টসেলিং লেখিকা। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, তিনি আমাদের পরবর্তী উপ-প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা পাবেন।’
ব্রুসের ফক্স নিউজের সঙ্গে যোগসূত্র দুই দশকের বেশি, যেখানে তিনি সংরক্ষণশীল মতপ্রবক্তা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি কয়েকটি বই লিখেছেন, যেগুলো লিবারেলদের সমালোচনায় লেখা, যার মধ্যে রয়েছে ‘ফিয়ার ইটসেল্ফ: এক্সপোজিং দ্য লেফট’স মাইন্ড-কিলিং এজেন্ডা’।
স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র হিসেবে ট্যামি ব্রুস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কিত নীতিগুলো, যেমন ট্রাম্পের অভিবাসন কঠোরতা এবং গাজায় বেসরকারি সামরিক কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে সাহায্য বিতরণের বিষয়েও সমর্থন জানিয়েছেন।
এরই মধ্যে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে ট্রাম্পের মনোনীত মাইক ওয়াল্টজ এখনো সেনেটের অনুমোদন পাননি। বর্তমানে ডোরোথি শিয়া, যিনি ২০২৪ সালে উপ-প্রতিনিধি ছিলেন, এই দায়িত্ব পালন করছেন।
ট্যামি ব্রুস কখন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়।