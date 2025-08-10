দৌড়ে প্রথম নাহিদ রানাকে শান্ত বললেন— ‘তোকে অলিম্পিকে পাঠাবো’

শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা সিরিজ খেলার পর কিছু দিনের বিশ্রাম পেয়েছিলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। তবে এশিয়া কাপ সামনে রেখে ফের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে টাইগারদের। বুধবার (৬ আগস্ট) থেকে শুরু হয়েছে টাইগারদের অনুশীলন ক্যাম্প। তারই অংশ হিসেবে রোববার (১০ আগস্ট) জাতীয় স্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিকস ট্র্যাকে ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন ক্রিকেটাররা।
সকাল ৬টায় শুরু হওয়া ফিটনেস টেস্ট চলেছে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। দুই ভাগে ভাগ হয়ে ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন ক্রিকেটাররা। মাঠে এসে কিছুক্ষণ ওয়ার্মআপ করে ট্র্যাকে ১ হাজার ৬০০ মিটার কোনো ধরনের বিরতি ছাড়া দৌড়াতে হয়েছে তাদের। প্রথম ভাগে ১১ জন এবং দ্বিতীয় ভাগে ১৫ ক্রিকেটার এই দৌড়ে অংশ নেন।
প্রথম ভাগে অংশ নিয়ে ৫ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে প্রথম হয়েছেন নাহিদ রানা। তার সঙ্গে জাতীয় দলের সবারই পার্থক্য ছিল বিশাল। যা দেখে সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত খানিকটা রসিকতা না করে বললেন, ‘তোকে অলিম্পিকে পাঠাবো।’
দ্বিতীয় ভাগে দৌড়ে অংশ নিয়ে প্রথম হয়েছেন আরেকজন পেসার। ৫ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছেন তানজিম হাসান সাকিব। সব মিলিয়েই নাহিদের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারেননি কেউ।
প্রথম ভাগে নাহিদের পরে আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও মুশফিকুর রহিম। আর দ্বিতীয় ভাগে তানজিম সাকিবের পরে আছেন শাহাদাত হোসেন দিপু ও পারভেজ হোসেন ইমন। ফিটনেস টেস্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিসিবির টড়েনার নাথান কেলি।
তবে এদিন টেস্টে অংশ নেননি টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক লিটন দাস ও তাওহীদ হৃদয়। ছিলেন না এশিয়া কাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে থাকা আরও চার ক্রিকেটার, তারা টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টিতে অংশ নিতে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন।
এদিন ফিটনেস টেস্টে অংশ নিয়েছেন এশিয়া কাপের স্কোয়াডে না থাকা সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, হাসান মুরাদ, তাইজুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন, অমিত হাসান ও পেসার এনামুল হক।
এশিয়া কাপের এই অনুশীলন ক্যাম্প চলবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। এরপর দিন কয়েক বিরতি দিয়ে ২০ তারিখ থেকে সিলেটে ক্যাম্প করবে টাইগাররা। সেখানেই গড়াবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।