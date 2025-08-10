সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কেরানীগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়ের রুট নিয়ে উত্তেজনা, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫০
রোববার সকাল ১১টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে তেঘরিয়া ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুরে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা । ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্য রুট পরিবর্তনের দাবিতে কেরানীগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে এলাকাবাসী। রোববার (১০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে তেঘরিয়া ইউনিয়নের রাজেন্দ্রপুরে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে তারা কর্মসূচি পালন করে।

এ সময় কর্মসূচিতে অংশ নেয় স্থানীয় নারী-পুরুষ ও শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভ মিছিল শেষে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা-মাওয়া রুটের যাত্রীরা এতে ভোগান্তিতে পড়েন।

রাজেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা আমিনুল হক বলেন, শত শত বসতবাড়ি উচ্ছেদ করে ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের রুট করার চিন্তা করেছে সরকার। আমরা এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাতিল করতে হবে। তেঘরিয়া ও রাজেন্দ্রপুর এলাকার শত বছরের বসতবাড়ি উচ্ছেদ করলে কোনোভাবে মেনে নেওয়া হবে না।

এ বিষয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ওসি সৈয়দ আকতার হোসেন বলেন, ঢাকা-মাওয়া সড়কে সকালে মানববন্ধন করে স্থানীয় লোকজন। সকাল থেকে মাওয়া সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। দুপুরে কর্মসূচি শেষ হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সারাদেশ বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ কেরানীগঞ্জ

