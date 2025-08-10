সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিয়ের তারিখ ঠিক করতে গিয়ে গণপিটুনিতে প্রাণ গেল জামাই-শ্বশুরের

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫২

রংপুরের তারাগঞ্জে ভ্যান চোর সন্দেহে জনতার হাতে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের নাম রূপলাল দাস (৪০) ও প্রদীপ দাস (৩৫)। তারা সম্পর্কে ভাগনি জামাই-শ্বশুর।

পরিবার, পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, রূপলালের মেয়ের শ্যামপুর এলাকার লালচাদ দাসের ছেলের সঙ্গে বিয়ের জন্য রোববার তারিখ নির্ধারণের কথা ছিল। এ জন্য মিঠাপুকুর থেকে প্রদীপ দাস নিজের ভ্যান চালিয়ে রূপলালের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথ ভুলে সয়ার ইউনিয়নের কাজীরহাট এলাকায় পৌঁছে রূপলালকে ফোন করেন। এরপর তারা রিকশায় চড়ে ঘনিরামপুর গ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

রাত ৯টার দিকে তারাগঞ্জ-কাজীরহাট সড়কের বটতলা এলাকায় ভ্যান চোর সন্দেহে স্থানীয়রা তাদের আটক করেন। এর পর লোকজনের জড়ো হওয়ায় পরিস্থিতি উত্তেজিত হয়। একপর্যায়ে প্রদীপ দাসের ভ্যানে থাকা বস্তা থেকে চারটি প্লাস্টিকের ছোট বোতল বের করেন লোকজন। এর একটি বোতল খুললে ভেতরে থাকা তরলের ঘ্রাণে অসুস্থ হয়ে পড়েন পাশারিপাড়া গ্রামের ভ্যানচালক আলমগীর হোসেন ও বুড়িরহাটের মেহেদী হাসান। এতে লোকজনের সন্দেহ আরও বাড়ে।

এরপর অজ্ঞান করে ভ্যান চুরির সন্দেহে তাদের মারধর শুরু করেন। বটতলা থেকে মারতে মারতে বুড়িরহাট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নিয়ে আসা হয় তাদের। মারধরের একপর্যায়ে অচেতন হলে সেখানে ফেলে রাখা হয়। পরে রাত ১১টায় তাদের উদ্ধার করে পুলিশ তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রূপলাল দাসকে মৃত ঘোষণা করা হয়। প্রদীপ দাসকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ভোররাতে তারও মৃত্যু হয়। নিহত রূপলালের ভাই খোকন দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তারাগঞ্জ থানার ওসি এম এ ফারুক বলেন, ‘গণপিটুনিতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

সারাদেশ রংপুর গণপিটুনি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তুহিন হত্যা: স্বাভাবিকতা ফিরলেও আতঙ্ক রয়ে গেছে গাজীপুর নগরীতে

কেরানীগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়ের রুট নিয়ে উত্তেজনা, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ উদ্ধার

সিলেটে যুবদল কর্মীকে হত্যার অভিযোগ ছাত্রদলের সাবেক নেতার বিরুদ্ধে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সারাদিন মোটরসাইকেলে ঘুরিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে শিশুকে পুকুরে ফেলে দিলেন সৎবাবা!

সুদের টাকা না পাওয়ায় সাত মাসের শিশুকে জিম্মি, আটক ৪

বিয়ের আশ্বাসে প্রেমিকাকে আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ২

গাজীপুরে পদ্মা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত, ঢাকা-উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng