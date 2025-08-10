সেকশন

রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি

পতেঙ্গায় ভেসে এলো দুই জেলের মরদেহ, এখনও নিখোঁজ ৬

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬
ছবি: সংগৃহীত।

বঙ্গোপসাগরে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ জেলেদের মধ্যে দুইজনের মরদেহ ভেসে এসেছে। ট্রলারডুবির এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ আছেন ৬ জেলে।

শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় পতেঙ্গা ১৮ নম্বর ঘাট এলাকায় মরদেহ দুটি ভেসে আসতে দেখেন স্থানীয়রা। ভেসে আসা মরদেহ দুটি আজাদ ও ইদ্রিসের বলে শনাক্ত করেছেন তাদের সহকর্মীরা।

চট্টগ্রাম সদরঘাট নৌ-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।  

তিনি বলেন, বিকেলে পতেঙ্গায় একটি মরদেহ ভেসে আসার তথ্য পেয়ে লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের পরিচয় শনাক্ত করেছি। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের কাজ চলছে।

গত বৃহস্পতিবার বঙ্গোপসাগরে ফিশিং বোটের ধাক্কায় ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে। ওইদিন বেলা ১১টার দিকে নগরীর ফিশারিঘাট এলাকা থেকে ১৯ জন জেলে নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হয় আনিকা নামের ট্রলারটি। 

এরপর বেলা ১২টার পর বঙ্গোপসাগরের পতেঙ্গা এলাকা পেরিয়ে গভীর সাগরের দিকে যাচ্ছিল ট্রলারটি। এসময় পেছন থেকে একটি জাহাজের ধাক্কা লাগলে ট্রলারটি ডুবে যায়। পরে স্থানীয় একটি নৌযানে ১১ জন উঠে বেঁচে ফিরলেও বাকি ৮ জন নিখোঁজ ছিল।

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

চট্টগ্রাম নিখোঁজ বঙ্গোপসাগর লাশ

