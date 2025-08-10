সেকশন

মেহজাবীন-রাজীবের প্রেমকে ‌‘সাইয়ারা’র সঙ্গে তুলনা, অভিনেত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ!

অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও পরিচালক আদনান আল রাজীব, (ইনসেটে) ‘সাইয়ারা’ সিনেমার দৃশ্যে আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা। কোলাজ: ইত্তেফাক

বলিউডে এখন আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে সদ্য মুক্তি পাওয়া চলচ্চিত্র ‘সাইয়ারা’। বলিউডে পা রাখা নবাগত আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডাকে নিয়ে মোহিত সুরি পরিচালিত এই রোম্যান্টিক ঘরানার ছবি দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছে। এক গভীর প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমাটি বাংলাদেশের সিনেমাপ্রেমীদেরও মন জয় করেছে, মুখে মুখে ভালোবাসার মানুষটিকে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে ‘সাইয়ারা’ বলে।

এদিকে ছোট ও বড় পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও পরিচালক আদনান আল রাজীবের প্রেম যেন এখনও ভক্তদের হৃদয়ে! দীর্ঘ ১৩ বছরের প্রেমের সম্পর্ককে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পরিণয়ে নিয়ে আসেন তারা, বিয়ে করে এখন সুখী দাম্পত্য তাদের।

মেহজাবীন চৌধুরী ও আদনান আল রাজীব। ছবি: সংগৃহীত

মেহজাবীন-রাজীবের বিয়ের দিনটি যেমন ছিল তাদের কাছে স্মরণীয়, তেমনি ভক্তদের কাছেও ছিল আবেগের। তাদের দৃষ্টিনন্দন সাজ, আবেগঘন মুহূর্তগুলো সে সময় বেশ আলোচনায় আসে, ভক্তরা তাদের প্রেমকে দেখেন এক অনন্য ভালোবাসার বন্ধনে। এরই মধ্যে তাদের একসঙ্গে থাকার কিছু মুহূর্ত ফের আলোচনায়।

‘সাইয়ারা’ সিনেমায় আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডা। ছবি: সংগৃহীত

এবার মেহজাবীন-রাজীবকে নিয়ে বলিউডের আলোচিত সিনেমা ‘সাইয়ারা’র প্রেমের সঙ্গে তুলনা করে একটি ভিডিও তৈরি করেছেন এক ভক্ত। তাতে দেখা যায়, এই জুটির সব আবেগঘন-প্রেমময় মুহূর্ত, যার অধিকাংশ তাদের বিয়ের দিনের। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘মেহজাবীন তার সাইয়ারার সঙ্গে’- যেখানে ‘সাইয়ারা’ শব্দ দিয়ে রাজীবকে বোঝানো হয়েছে।

মেহজাবীন চৌধুরী ও আদনান আল রাজীব। ছবি: সংগৃহীত

আর এই পোস্ট ও ভিডিও নজরেও আসে মেহজাবীনের। শেয়ার দিলেন নিজের টাইমলাইনে! বুঝতে বাকি নেই, বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক উচ্ছ্বসিত এই অভিনেত্রী। তাই তো ক্যাপশনে লিখেছেন, AWW!

মেহজাবীন চৌধুরী ও আদনান আল রাজীব। ছবি: সংগৃহীত

প্রসঙ্গত, বিয়ের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেহজাবীন-রাজীব জুটি। পাশাপাশি দুজনের সফল ক্যারিয়ারের নানা খবরও সামনে এসেছে। বলা বাহুল্য, রিল লাইফের মতোই তাদের রিয়েল লাইফও মধুর ও আনন্দঘন।

