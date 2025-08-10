পানি নেই, তবুও বিল আসে বরগুনার পাথরঘাটায়

বরগুনার পাথরঘাটা পৌরসভায় গত ছয় মাস ধরে চলছে তীব্র পানির সংকট। পৌরসভার ছয়টি সাপ্লাই পাম্পের মধ্যে চারটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে থাকায় অধিকাংশ এলাকায় পানির সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। ফলে পানির জন্য দুর্বিষহ দিন কাটাচ্ছেন পৌরবাসী।
দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় এই শহরের এক পাশে বলেশ্বর নদী, অন্য পাশে বিষখালী নদী আর দক্ষিণে রয়েছে উত্তাল বঙ্গোপসাগর। অথচ চারপাশে পানি থাকলেও বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার করছেন পৌর এলাকার সাধারণ মানুষ।
বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, মাসের পর মাস পানির এক ফোঁটাও না পেলেও নিয়মিত বিল দিতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পৌরসভার পানির ইউনিট রেট অন্যান্য পৌরসভার তুলনায় অনেক বেশি। ফলে এ অবস্থাকে অনেকে আখ্যা দিয়েছেন “জলবিহীন বিল-নিপীড়ন” হিসেবে।
৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলমগীর হোসেন বলেন, আমার বাড়ি একটু উঁচু স্থানে। গত দেড় বছরেও এক ফোঁটা পানি পাইনি। কিন্তু বিল ঠিকই আসে প্রতি মাসে। পানির জন্য বহু দূর থেকে কিনে আনতে হয়। গোসল করা এখন বিলাসিতা হয়ে গেছে।
স্থানীয়রা জানায়, একাধিকবার মানববন্ধন ও পৌরসভা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ পায়নি তারা। বরং দিন দিন সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে।
পানি সরবরাহ শাখার গ্রাহক প্রতিনিধি সাংবাদিক খলিলুর রহমান বলেন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না থাকায় একের পর এক পাম্প বিকল হচ্ছে। পৌর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় আজ এই সংকট তৈরি হয়েছে।
পাথরঘাটা পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মজিবুল হায়দার বলেন, কিছু ওয়ার্ড উঁচু হওয়ায় সেখানে সাপ্লাই পানি পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে। নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। শিগগির কাজ শুরু হবে।
পৌর প্রশাসক ও পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান জানান, পানি সরবরাহ না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। যেসব এলাকায় পানি দেওয়া যায়নি, সেখানে বিল সমন্বয় করা হবে। তবে ভূগর্ভস্থ পাথরের স্তর থাকার কারণে এখানে গভীর নলকূপ স্থাপন করা কঠিন। এজন্য পৌর শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে ১৪০০ ফুট গভীরে নলকূপ বসিয়ে পানি সরবরাহ করতে হয়। যান্ত্রিক ত্রুটি ও বিদ্যুতের লো-ভোল্টেজের কারণে পানি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। তবে শিগগিরই এর সমাধান হবে।