রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘পুরুষ কমে যাওয়ায়’ দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা সংখ্যা কমেছে ২০ শতাংশ

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১১
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

গত ছয় বছরে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ২০ শতাংশ কমে চার লাখ পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহারের দেশটিতে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবার যোগ্য পুরুষদের সংখ্যা হঠাৎ কমে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য উপযুক্ত পুরুষদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় কর্মকর্তার ঘাটতিও দেখা দিয়েছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা দেখা দিতে পারে।

২০০০ সালের শুরুর দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীতে প্রায় ৬ লাখ ৯০ হাজার সদস্য ছিল। এরপর থেকে সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত কমতে শুরু করে। ২০১৯ সালে সেনা ও কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লাখ ৬৩ হাজার।

অপরদিকে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২২ সালের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়ার সক্রিয় সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১২ লাখ।

সরকারি তথ্যানুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০ বছর বয়সী পুরুষদের সংখ্যা ৩০ শতাংশ কমে দুই লাখ ত্রিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই বয়সেই বেশিরভাগ পুরুষ শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮ মাসের বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় অংশ নেন।

২০২৫ সালে ঘোষিত দক্ষিণ কোরিয়ার ৪৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেট উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতির আনুমানিক আকারের চেয়েও বড়।

তবুও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় সদস্য-সংখ্যার তুলনায় এখনো পঞ্চাশ হাজার জনের ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে নন-কমিশন্ড অফিসার পদে প্রায় ২১ হাজার জনের ঘাটতি রয়েছে।

ইত্তেফাক/এনজি/এসকে

বিষয়:

এশিয়া দক্ষিণ কোরিয়া সেনা

