এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে বাড়লো ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি  

আসন্ন এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি বাড়ালো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান জানান, খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফি ২৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
আকরাম বলেন, ‘আসন্ন এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে খেলোয়াড়দের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে। প্রতি ম্যাচের জন্য ম্যাচ ফি ২৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে।’
আট দলকে নিয়ে আগামী মাসে শুরু হতে যাচ্ছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। আগের মৌসুমের মতো সাতটি বিভাগীয় দল এবং ঢাকা মেট্রো টুর্নামেন্টে অংশ নেবে।
গত বছর প্রথমবারের মতো শুরুর পর এনসিএল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট স্থানীয় খেলোয়াড়দের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কারণ একমাত্র এই টুর্নামেন্ট দিয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পায় তরুণ ক্রিকেটাররা।
গত বছর টুর্নামেন্টের একমাত্র ভেন্যু হিসেবে সিলেটে খেলা হয়েছিল। কিন্তু এ বছর টুর্নামেন্টটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। এ জন্য আসন্ন আসরটি সিলেট, বগুড়া এবং রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে।