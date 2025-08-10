সেকশন

ঘণ্টায় প্রায় ১০০টি উল্কাবৃষ্টি, দেখা যাবে বাংলাদেশ থেকেও

প্রতি বছরের মতো এবারও আকাশপ্রেমীদের জন্য আছে এক রোমাঞ্চকর মহাজাগতিক প্রদর্শনী পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি। আগামী ১২ ও ১৩ আগস্ট রাতে আকাশজুড়ে দেখা যাবে উল্কাপাতের এই দুর্লভ ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। যদিও পূর্ণিমার কাছাকাছি অবস্থান করা চাঁদের আলো কিছুটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তবুও উজ্জ্বল উল্কাগুলো স্পষ্টভাবেই দেখা যাবে।

পার্সাইড হলো বছরের অন্যতম উজ্জ্বল ও জনপ্রিয় উল্কাবৃষ্টি। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত উল্কা দেখা যায় এই সময়ে। এগুলোকে বলা হয় ‘মিটিওর’ যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জ্বলে ওঠে এবং আকাশে আগুনের রেখার মতো দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে বড় ও উজ্জ্বল উল্কাগুলোকে বলা হয় ‘ফায়ারবল’। এ এক চমৎকার অভিজ্ঞতা আকাশে হুট করে জ্বলে উঠছে উজ্জ্বল আলোর রেখা, একটার পর একটা!

গত বছর উল্কাবৃষ্টির সময় চাঁদ ছিল না, তাই অন্ধকার আকাশে উল্কাগুলো অনেক স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল। তবে এবার চাঁদের আলো থাকবে বলে উল্কাবৃষ্টি কিছুটা ম্লান লাগতে পারে। তবুও পার্সাইড উল্কা এতটাই উজ্জ্বল যে তারা চাঁদের আলোয়ও চোখে পড়বে।

এ বছর উল্কাবৃষ্টি শুরু হয়েছে ১৭ জুলাই থেকে এবং চলবে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। তবে মাঝামাঝি সময় ১২ ও ১৩ আগস্ট রাতেই সবচেয়ে বেশি উল্কা দেখা যাবে, যখন পৃথিবী কমেট ১০৯পি/সুইফট-টাটলের ফেলে যাওয়া বরফ বা ধুলোর স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। ১৩৩ বছর পরপর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা এই ধূমকেতু সর্বশেষ পৃথিবীর কাছ দিয়ে গেছে ১৯৯২ সালে। উল্কাগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জ্বলে ওঠে, যার ফলে সেগুলো আকাশে উজ্জ্বল আলোর রেখা তৈরি করে। এই জ্বলন্ত কণাই উল্কা বা শুটিং স্টার। এই উল্কাবৃষ্টি ‘পার্সাইড’ নাম পেয়েছে কারণ এগুলো আকাশের পার্সিয়াস নক্ষত্রমণ্ডল থেকে ছুটে আসছে বলে মনে হয়।

উল্কাবৃষ্টি ভালোভাবে উপভোগ করতে চাইলে শহরের কৃত্রিম আলো থেকে দূরে, খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করাই শ্রেয়। তবে এবারের ১২ আগস্টের রাতে চাঁদের আলো প্রায় ৮৪ শতাংশ পূর্ণ থাকবে, যা কিছুটা ক্ষীণ উল্কাগুলোকে আড়াল করতে পারে। তাই রাত ১০টা থেকে ভোররাত পর্যন্ত সময় সবচেয়ে উপযোগী কেননা তখন চাঁদ কিছুটা নিচে নামবে এবং উজ্জ্বল উল্কাগুলো আরও পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হবে। কমপক্ষে ১৫–২০ মিনিট অপেক্ষায় চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হলে উল্কাগুলোর ঝলক ভালোভাবে দেখা যাবে।

আকাশপটে উল্কাদের এই ঝলকানির সৌন্দর্য যারা দেখেছেন, তাদের স্মৃতিতে এটি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। আর যারা এখনও দেখেননি, তাদের জন্য এই পার্সাইড হতে পারে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার রাত।

