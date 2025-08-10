ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: দগ্ধ এক জেলের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে আগুনে দগ্ধ চার জেলের মধ্যে আমজাদ হোসেন পাটোয়ারী (৪২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে মারা যান তিনি।
আমজাদ জেলার রায়পুর উপজেলার চরবংশী ইউনিয়নের চরবংশি গ্রামের খাসেরহাট এলাকার সৈয়দ আহমদের ছেলে। রোববার দুপুরে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার চরলক্ষ্মী ব্রীজঘাটের মাছ ঘাট এলাকায় মেঘনা নদীতে ট্রলারে দুপুরের খাবার রান্না করার জন্য চুলাটি চালু করলে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এ সময় আগুনে ৪ জেলে দগ্ধ হন। তারা হলেন- আবুল খায়ের (৪০), মো. ফারুক (৩৯), গনি খাঁ (৪৫) ও আমজাদ হোসেন পাটোয়ারী (৪২) নামে ৪ জেলে দগ্ধ হন।
জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির উপজেলা সভাপতি আল-হেলাল জানান, প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ৪ জনকেই ঢাকা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে স্থানান্তর করেছিল নোয়াখালী সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তারা সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
তিনি আরও জানান, শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে আমজাদ হোসেন পাটোয়ারীর অবস্থার অবনতি ঘটে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে তিনি মারা যান। রোববার দুপুরে তাকে রায়পুর উপজেলার চরবংশী ইউনিয়নের চরবংশি গ্রামের খাসেরহাট এলাকার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। অপর দগ্ধ ৩ জেলের মধ্যে গনি খাঁ ও আবুল খায়ের আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে।