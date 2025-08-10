ফ্রান্সে পত্রিকার সবশেষ হকার আলী আকবরকে সম্মাননা দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ

৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্যারিসের রাস্তায় হেঁটে সংবাদপত্র বিক্রি করা হকার আলী আকবরকে দেশটির অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ‘অর্ডার অব মেরিট’-এ ভূষিত করা হচ্ছে। আগামী মাসে ব্যতিক্রমী এই স্বীকৃতি প্রদান করবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ। প্রেসিডেন্ট ছাত্রাবস্থায় আকবরের কাছ থেকেই পত্রিকা কিনতেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়।
৭২ বছর বয়সী আকবর ফ্রান্সের সর্বশেষ সংবাদপত্র হকার হিসেবে পরিচিত। তিনি প্যারিসের বিখ্যাত সেইন্ট জার্মান এলাকায় প্রতিদিন হাতে নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র বিলি করেন।
স্মৃতি হাতড়ে আকবর আলী বলেন, ১৯৭৩ সালে আমি যখন শুরু করি, তখন প্যারিসে আমাদের মতো ফেরিওয়ালা ছিলো ৩৫-৪০ জন। এখন আমি একাই আছি। এই পেশা আর উৎসাহজনক নেই। সবকিছুই এখন ডিজিটাল। মানুষ এখন শুধু মোবাইলেই খবর পড়ে।
প্যারিসের সেইন্ট জার্মেই এলাকার ক্যাফেগুলো ঘুরে আলী আকবর বিখ্যাত ফরাসি পত্রিকা লা মঁদের মাত্র ৩০ কপি বিক্রি করতে পারেন এখন। তিনি জানান, পত্রিকা বিক্রির টাকার অর্ধেক তিনি পান। তবে অবিক্রীত পত্রিকাগুলো ফেরত দেওয়ার সুযোগ নেই।
অথচ একসময় দৃশপট ছিলো পুরো উল্টো। ইন্টারনেট জমানার আগে পত্রিকার সন্ধ্যাকালীন মুদ্রণের পর প্রথম ঘণ্টায় প্রায় ৮০ কপি বিক্রি হয়ে যেত আকবরের। তিনি বলেন, সেসব দিনে পাঠকেরা দৈনিক পত্রিকা কেনার জন্য আমার চারপাশে ভিড় করতেন। আর এখন এক কপি পত্রিকা বিক্রি করতে আমাকেই পাঠকের পিছু পিছু ছুটতে হয়। তবে বেচাকেনার এই পতন নিয়ে বিন্দুমাত্র হতাশা নেই তার।
উল্লেখ্য, পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে জন্ম নেওয়া আকর ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে নেদারল্যান্ডের আমস্টারডামে যান। সেখানে একটি ক্রুজ শিপে কাজ নেন। ১৯৭২ সালে সেই জাহাজ ফ্রান্সের রুয়াঁ শহরে নোঙর করে, আর এক বছর পর তিনি চলে যান প্যারিসে। ১৯৮০-এর দশকে তিনি ফরাসি রেসিডেন্স পারমিট পান।