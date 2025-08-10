অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় প্রযুক্তির বিজয় হয়েছে: মোদি  

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশন সিন্দুর-এর সাফল্যের মূল ভিত্তি ছিল ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তি এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি। এই অভিযানে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে সন্ত্রাসের ঘাঁটি ধ্বংস করে 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানকে নতজানু করতে বাধ্য করেন'। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসব দাবি করেছেন।
বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, 'বিশ্ব প্রথমবারের মতো ভারতের নতুন রূপ দেখেছে - যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে সন্ত্রাসের ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। অপারেশন সিন্দুরে ভারত যে নতুন চেহারা দেখিয়েছে, তা বিশ্ব আগে কখনো দেখেনি। আমাদের প্রযুক্তি এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার শক্তিই এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে।'
তিনি আরও বলেন, 'বেঙ্গালুরু আজ ভারতের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রতীক। এই শহর আমাদের ডিজিটাল অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু। বেঙ্গালুরু এমন একটি শহর, যার আত্মা জ্ঞানভিত্তিক এবং যার কর্ম প্রযুক্তিনির্ভর। এটি নতুন ভারতের উত্থানের প্রতীক। আমরা তখনই এগিয়ে যাবো, যখন আমাদের শহরগুলো হবে স্মার্ট, দ্রুত এবং দক্ষ।'
মোদি আরও বলেন, ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি। গত ১১ বছরে আমরা ১০ম স্থান থেকে উঠে এসেছি শীর্ষ পাঁচে। এখন আমরা শীর্ষ তিন অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।