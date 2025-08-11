মার্কিন শুল্ক কমে ২০ শতাংশ, বাংলাদেশের জন্য বড় স্বস্তি: বাণিজ্যসচিব

বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, আমেরিকার আরোপিত রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ নিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘ আলোচনায় মিলেছে বড় সাফল্য। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ওপর ৩৭% ট্যারিফ আরোপ করা হলেও, সরকারের ধারাবাহিক আলোচনার পর তা কমিয়ে ২০% করা হয়েছে। যদিও সরকার এই ফল নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান ইতিবাচক।
রোববার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় গুলশান ক্লাব লিমিটেডে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
সচিব বলেন, আমেরিকা মোট ১৫৪টি দেশের বিরুদ্ধে এই ট্যারিফ ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। ট্যারিফ ঘোষণার পরপরই সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, পেশাজীবী এবং সিপিডি-এর মতামত নিয়ে আলোচনার কৌশল নির্ধারণ করা হয়।
আমেরিকার সঙ্গে চার ধাপের আলোচনার ফলশ্রুতিতে এই সাফল্য এসেছে উল্লেখ করে বাণিজ্যসচিব বিটিএমএ এবং বিজিএমইএ-এর মতো ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রশংসা করে বলেন, ভবিষ্যতে এমন সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আরও ভালো ফল অর্জন করা সম্ভব হবে।
তিনি বলেন, সরকার সবসময় ব্যবসায়ীদের পাশে আছে এবং দেশের বাণিজ্য ও উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও ডব্লিউটিও অনুবিভাগের প্রধান ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান প্রমুখ।