নারায়ণগঞ্জে যুবদল নেতাসহ ১০ জনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জে একটি ডাকাতির মামলায় মহানগর যুবদলের এক নেতাসহ ১০ জনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোমিনুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।
রায়ে প্রত্যেক আসামিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে, অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক নয়ন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন: মোফাজ্জল হোসেন আনোয়ার (৪৫)- মহানগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক; নুরুদ্দিন ওরফে বছির ওরফে বিশু (৫৪); সুমন মিয়া (৪১); মনির হোসেন ওরফে তল্লা মনির (৬৩); আবুল কালাম (৫৪); আসলাম (৫৪); মামুন (৪৯); বিল্লাল (৪৯); কানা ইসলাম (৪৯); মাসুম ওরফে নোয়াখাইল্লা মাসুম (৪৪)।
রায় ঘোষণার সময় আনোয়ার, নুরুদ্দিন, সুমন, আসলাম ও মামুন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০০৬ সালের ৩০ জুলাই দিবাগত রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল এনায়েতনগর এলাকায় অ্যাডভোকেট মফিজুল ইসলামের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরদিন তিনি অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
তদন্ত শেষে পুলিশ ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। বিচার শেষে ১০ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত এ রায় দেন।
রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি ওমর ফারুক বলেন, দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাদের প্রত্যেককে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।