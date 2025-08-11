দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা নিহত ১, আহত ৭

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলা এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় একজন নিহত ও অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
দুর্ঘটনাটি ঘটে রোববার (১০ আগস্ট) রাত পৌনে ১০টার দিকে, ঢাকামুখী লেনে নিমতলা স্টেশনের সামনে। হানিফ পরিবহনের একটি বাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম।
সফিকুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তির মরদেহ হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বাসটি রেকারের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে তা স্বাভাবিক হয়।