সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা নিহত ১, আহত ৭

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৮

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলা এলাকায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় একজন নিহত ও অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দুর্ঘটনাটি ঘটে রোববার (১০ আগস্ট) রাত পৌনে ১০টার দিকে, ঢাকামুখী লেনে নিমতলা স্টেশনের সামনে। হানিফ পরিবহনের একটি বাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম।

সফিকুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তির মরদেহ হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বাসটি রেকারের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে তা স্বাভাবিক হয়।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ মুন্সীগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কালীগঞ্জে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুবক উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

রাজশাহীতে ‘হত্যার প্রতিশোধ’ নিতে আসামিকে পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জে যুবদল নেতাসহ ১০ জনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীর দুর্গাপুরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুরের মৃত্যু, বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মাসের ব্যবধানে বিদ্যুৎ বিল ৬ গুন বেশি, প্রকৌশলী বলল সরবরাহ স্বাভাবিক

পটুয়াখালীতে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng