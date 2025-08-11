সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জয়পুরহাটে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে যুবককে ফেলে দিল ছিনতাইকারীরা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৯:১৭
প্রতীকী ছবি।

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে এক যুবককে ফেলে দিয়েছে ছিনতাইকারীরা।

রোববার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার সোনামূখী ইউনিয়নের চকরঘুনাথ (গেটপাড়া) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে তিনি ২৫০ শয্যার জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। 

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগের রেজিস্টার খাতার তথ্য অনুযায়ী, আহত ওই যুবকের নাম মো. আমিনুর ইসলাম (৩২)। তিনি দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার দক্ষিণ পলাশবাড়ি গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে। আমিনুল পাবনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে বাবুর্চি পদে কর্মরত আছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আমিনুর ইসলাম পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিলেন। তিন জনের ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে চকরঘুনাথ (গেটপাড়া) এলাকায় তাকে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে আক্কেলপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন।

আহত ব্যক্তির বরাতে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি ট্রেনের ছাদে ছিলেন। সেখানে দুই ব্যক্তি তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তাকে ট্রেনের ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আসিফ আদনান বলেন, ‘তার একটি হাত ভেঙে গেছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। বর্তমানে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ২৫০ শয্যার জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ট্রেন আহত ছিনতাইকারী জয়পুরহাট

