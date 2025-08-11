সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কালীগঞ্জে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুবক উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৩

গাজীপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভার বাঙ্গাল হাওলা গ্রামের পাশের রেললাইনের ধারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক যুবককে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা, যার ফলে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে টঙ্গী-ভৈরব রেল সড়কের তুমলিয়া মিশন রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে স্থানীয়রা মোজাম্মেল হোসেন (৩৫) নামের ওই যুবককে উদ্ধার করেন। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার বাঙ্গাল হাওলা গ্রামের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে ব্রিজের কাছে কয়েকজন মিলে মোজাম্মেলকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এসময় স্থানীয়রা টর্চলাইট জ্বালালে দুর্বৃত্তরা তাকে পাশের খাদে ফেলে পালিয়ে যায়।

পরে স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন, মোজাম্মেলের হাত-পা বাঁধা, এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে, তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মোজাম্মেলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ব শত্রুতা বা পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি, তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে জড়িতদের শনাক্তে কাজ করবে পুলিশ।

এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাস্থলের একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে উদ্ধার হওয়া মোজাম্মেলকে বলতে শোনা যায়, তার সৎ মা তাকে নিয়মিত নির্যাতন করতেন। ভিডিওতে তিনি বলেন, ঘরে আমার সৎ মা আছে, ও আমাকে খুব মারে।

তিনি আরও বলেন, ঘটনার সময় চার-পাঁচজন দুর্বৃত্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে চিনতে পেরেছেন বলেও জানিয়েছেন।

বর্তমানে মোজাম্মেল হোসেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি সুস্থ হলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা হবে এবং অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ গাজীপুর

