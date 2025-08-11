সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
ডুমুরিয়ায় বাগানে মিললো ‘নিখোঁজ যুবকের’ খণ্ডিত মরদেহ

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৪

খুলনার ডুমুরিয়ায় এক যুবকের মরদেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (১০ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে হাতিপোতা ডাঙ্গী এলাকার একটি বাগান থেকে মরদেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার হয়। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি নিখোঁজ যুবক ইসমাইল সরদারের (১৮)। তবে মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয় রেজাউল সরদার দাবি করেছেন, উদ্ধার হওয়া পোশাক দেখে ধারণা করা হচ্ছে লাশটি তার ছেলে ইসমাইল সরদারের। তিনি জানান, গত ১ আগস্ট চুকনগর বাজার এলাকা থেকে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ইসমাইল।

পরদিন ২ আগস্ট তার ভাই ইব্রাহিম সরদার ডুমুরিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। নিখোঁজের সময় ইসমাইলের গায়ে ছিল সাদা লুঙ্গি ও নীল-সাদা শার্ট, যা উদ্ধার হওয়া মরদেহের পাশে পাওয়া গেছে।

ডুমুরিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মাসুদ রানা জানান, নিখোঁজের পর সারাদেশে বার্তা পাঠানো হয় এবং উদ্ধারের জন্য তৎপরতা চালানো হচ্ছিল। রোববার রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মাথার খুলি, হাঁটুর নিচের পায়ের হাড় এবং শরীরের কয়েকটি অঙ্গ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সিআইডির বিশেষজ্ঞ দল সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করছেন। ডিএনএ পরীক্ষার পর লাশের পরিচয় নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সুরতহাল প্রক্রিয়া চলছিল।

