সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নীলফামারী-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ বন্ধ, ছয় মাস ধরে দুর্ভোগ

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩৩
নীলফামারী-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের চার কিলোমিটার রাস্তা খুঁড়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ বন্ধ। ছবি: ইত্তেফাক

নীলফামারী-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কিশোরগঞ্জ উপজেলার পারের হাট থেকে মাগুড়া ইউনিয়নের শেষ সীমানা পর্যন্ত চার কিলোমিটার রাস্তা খুঁড়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ছয় মাস ধরে কাজ বন্ধ, রাস্তার বেহাল দশার কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা, ধুলা-বালি আর কাদায় জনজীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারদের গাফিলতি এবং কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা নিয়ে।

উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মহাসড়কের চার কিলোমিটার অংশ পুন:নির্মাণের জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। কাজটি দুই ভাগে বিভক্ত করে দুইটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান: আবদুল্লাহ অ্যান্ড আয়মান কনস্ট্রাকশন এবং এন আর এম এন্টারপ্রাইজকে দুই কিলোমিটার করে কাজ দেয়া হয়।

তাদের ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে কাজ শুরু করে ৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও কাজের বেড মজবুতিকরণ পর্যন্ত শেষ হয়নি।

গত বৃহস্পতিবার সরেজমিনে দেখা যায়, এই সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন অটো, সিএনজি, ট্রাক, বাস, অ্যাম্বুলেন্সসহ হাজারো যানবাহন চলাচল করে। সড়কটি কিশোরগঞ্জ উপজেলার মানুষের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ।

স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব বলেন, এই সড়ক দিয়ে আমরা সহজেই রংপুর, নীলফামারীসহ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতাম। এখন রাস্তার বেহাল দশায় চরম কষ্টে পড়েছি।

অটোচালক একরামুল হক জানান, আগে প্রতিদিন ৮০-৯০টি অটো চলাচল করত, এখন সড়কের ভগ্নদশার কারণে আমাদের অন্য রুটে ঘুরে যেতে হচ্ছে।

বাস চালক সোলায়মান মিয়া বলেন, আগে এই রুটে ৮টি বাস চলত, এখন চলে মাত্র ৩টি। যাত্রী সংকটও তৈরি হয়েছে।

মাগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখতারুজ্জামান মিঠু মিয়া বলেন, বৃষ্টি হলে কাদা আর রোদে ধুলোয় মানুষ অতিষ্ট। কয়েকবার অনুরোধ করলেও দ্রুত সংস্কারের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

উপজেলা প্রকৌশলী মাহমুদুল হাসান বলেন, নির্ধারিত সময় পার হলেও কাজ শেষ হয়নি। এজন্য দুই ঠিকাদারকে লিখিত তাগাদা পাঠানো হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবদুল্লাহ অ্যান্ড আয়মান কনস্ট্রাকশনের প্রতিনিধি মোকছেদুল ইসলাম বলেন, পাথর আনা হয়েছে, এক মাসের মধ্যে কাজ শেষ করবো।

অপর ঠিকাদার এন আর এম এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি মসগুল ইসলাম বলেন, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে কাজ বিলম্বিত হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ নীলফামারী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কালীগঞ্জে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুবক উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

রাজশাহীতে ‘হত্যার প্রতিশোধ’ নিতে আসামিকে পিটিয়ে হত্যা

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা নিহত ১, আহত ৭

নারায়ণগঞ্জে যুবদল নেতাসহ ১০ জনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীর দুর্গাপুরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুরের মৃত্যু, বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মাসের ব্যবধানে বিদ্যুৎ বিল ৬ গুন বেশি, প্রকৌশলী বলল সরবরাহ স্বাভাবিক

পটুয়াখালীতে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng