সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বড় জয়ে গাম্পার ট্রফি পুনরুদ্ধার করলো বার্সেলোনা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৬
ছবি: সংগৃহীত

সিরি আ ক্লাব কোমোকে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে জোয়ান গাম্পার ট্রফি জিতেছে বার্সেলোনা। এর মাধ্যমে নিজেদের প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতির অপরাজিত যাত্রা বজায় রাখলো কাতালানরা। ২০২৪ সালে মোনাকোর কাছে হেরেছিল বার্সা। তবে এবার দাপট দেখিয়ে গাম্পার ট্রফি পুনরুদ্ধার করেছে হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। ম্যাচে বার্সার হয়ে দুটি করে গোল করেন ফারমিন লোপেজ ও লামিনে ইয়ামাল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখাতে থাকে বার্সেলোনা। ২১ মিনিটে কোমোর ডিফেন্ডারদের ভুল পাসের সুযোগ নিয়ে ফারমিন লোপেজ ডি-বক্সের বাইরে থেকে নিখুঁত শটে বল জালে জড়িয়ে বার্সাকে লিড এনে দেন। বিরতির ১০ মিনিট আগে আবার গোল করেন তিনি।

বিরতির আগেই বার্সা তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়ে আরও দুইটি গোল আদায় করে নেয়। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ডের নিখুঁত ক্রস থেকে গোল করেন রাফিনিয়া। এরপর এই ব্রাজিলিয়ান নিজেই বল নিয়ে ইয়ামালকে সহজ এক পাস দেন, যেখান থেকে ইয়ামাল গোল করতে ভুল করেননি।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই বাম কোণে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ইয়ামাল। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে ৫-০ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল বার্সেলোনা লামিনে ইয়ামাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিভারপুলকে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড ক্রিস্টাল প্যালেসের

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আবাহনী ও কিংস

সাগরিকাদের ইতিহাস, প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশ

লিড নিয়েও দ. কোরিয়ার কাছে বড় ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিভারপুল ছেড়ে আল-হিলালে দারউইন নুনেজ

মেসির মাঠে ফেরা নিয়ে নতুন সংবাদ দিলেন মাশ্চেরানো 

আরও বেশি প্রীতি ম্যাচ চাইলেন ঋতুপর্ণা

নতুন জায়গায় বাড়ির অনুরোধ ঋতুপর্ণার, এখনো হয়নি রেজিস্ট্রি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng