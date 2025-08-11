সেকশন

নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯

বগুড়ার নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আব্দুস সালাম (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। আহতদের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের নন্দীগ্রাম উপজেলার রূপিহার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুস সালাম নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার খেজুরতলা আতাইকুলা গ্রামের বাসিন্দা। তার পিতার নাম মৃত মহর আলী।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, বগুড়ামুখী একটি বালু বোঝাই ট্রাক রূপিহার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি তীব্র গতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক, হেলপারসহ ছয়জন গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুস সালামের মৃত্যু হয়।

কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাফিজুর রহমান বলেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক দুটি মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়ায়। একজন হাসপাতালে মারা গেছেন। মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। আহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি, আমরা তা জানার চেষ্টা করছি। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা বগুড়া সারাদেশ

