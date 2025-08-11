সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪ দিন পর চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২০

চারদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ৭টা থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাঙ্গামাটি সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কীর্তি নিশান চাকমা।

তিনি জানান, কর্ণফুলী নদীর স্রোত কিছুটা কমে আসায় ফেরি চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ৭ আগস্ট কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর বিপৎসীমার ওপরে যাওয়ায় বাঁধের ১৬টি জলকপাট সাড়ে তিন ফুট করে খুলে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৬৮ হাজার কিউসেক পানি ছাড়া হয়। ফলে কর্ণফুলী নদীতে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং দুর্ঘটনা এড়াতে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান জানিয়েছেন, বর্তমানে ১৬টি জলকপাট আড়াই ফুট খুলে প্রতি সেকেন্ডে ৫০ হাজার কিউসেক পানি ছাড়া হচ্ছে। হ্রদের পানির স্তর রয়েছে ১০৭.৬ ফুট মিন সি লেভেল। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিট চালু রেখে প্রতিদিন ৩২ হাজার কিউসেক পানি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ২২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

সোমবার (১১ জুলাই) সকালে চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে গিয়ে দেখা যায়, কর্ণফুলীর দুই তীরে হালকা ও মাঝারি যানবাহনের দীর্ঘ সারি, কেউ ফেরিতে উঠছে, কেউ অপেক্ষায়। ফেরি চলাচল শুরু হওয়ায় কাপ্তাই, রাজস্থলী উপজেলা, বান্দরবান জেলা ও চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

ফেরি পার হওয়া চালকরা বলেন, পানি স্রোতের কারণে গত চারদিন ফেরি বন্ধ থাকায় তারা চরম দুর্ভোগে পড়েন। বাসচালক জামাল হোসেন, ট্রাকচালক জনি সূত্রধর, সিএনজি চালক করিম ও জনি মারমা, জিপচালক মো. আলম জানান, ফেরি চালু হওয়ায় অনেকটাই স্বস্তি পাচ্ছি। আমাদের নিয়মিত যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন এখন স্বাভাবিক হবে।

কাপ্তাই প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ঝুলন দত্ত বলেন, দীর্ঘ ৪ দিন পর ফেরি চালু হওয়ায় পুরো অঞ্চলের জনজীবনে স্বস্তি ফিরেছে। ফেরিঘাট এলাকা আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ রাঙ্গামাটি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

নীলফামারী-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ বন্ধ, ছয় মাস ধরে দুর্ভোগ

কালীগঞ্জে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুবক উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

রাজশাহীতে ‘হত্যার প্রতিশোধ’ নিতে আসামিকে পিটিয়ে হত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা নিহত ১, আহত ৭

নারায়ণগঞ্জে যুবদল নেতাসহ ১০ জনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

রাজশাহীর দুর্গাপুরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুরের মৃত্যু, বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng