সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হত্যার আগে আল জাজিরা সাংবাদিকের শেষ বার্তা

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪২

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার ৫ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। নিহতদের একজন হচ্ছেন আনাস আল-শরীফ। গাজায় চলমান পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার অন্যতম বলিষ্ঠ কণ্ঠ ছিলেন তিনি।

ইসরায়েলি হামলায় নিহত হওয়ার আগে গাজা নিয়ে সর্বশেষ বার্তা দিয়ে গেছেন আনাস আল-শরীফ। এক্সে করা আবেগঘন ওই বার্তায় তিনি গাজাকে ভুলে না যেতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে ওই চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, ‘আমাদের প্রিয় আনাস তাঁর শাহাদাতের পর এটি প্রকাশের অনুরোধ করেছিলেন।’

নিচে আনাসের চিঠির হুবহু অনুবাদ তুলে ধরা হলো—

‘এটাই আমার ইচ্ছা এবং আমার শেষ বার্তা। যদি এই কথাগুলো তোমার কাছে পৌঁছায়, তাহলে জেনে রেখো যে ইসরায়েল ইতোমধ্যে আমাকে হত্যা করতে এবং আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে সফল হয়েছে। প্রথমত, আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

আমার আল্লাহ সাক্ষী, সেই শৈশব থেকে, যখন জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের অলি-গলিতে নিজেকে আবিষ্কার করেছি, তখন থেকেই আমি আমার জনগণের সমর্থন এবং কণ্ঠস্বর হওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং আমার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছি। আমার আশা ছিল, আল্লাহ আমাকে দীর্ঘ হায়াত দান করবেন, যেন আমি আমার পরিবার ও প্রিয়জনদের নিয়ে আমাদের মূল শহর দখলকৃত আসকালান (আল-মাজদাল)-এ ফিরে যেতে পারি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাই আগে, এবং তার ফয়সালা চূড়ান্ত।

আমি জীবনের প্রতিটি ধাপে যন্ত্রণা সহ্য করেছি। বহুবার নিদারুণ কষ্ট ও ক্ষতির স্বাদ পেয়েছি। তবুও আমি কখনো সত্যকে বিকৃতি বা মিথ্যা ছাড়া তুলে ধরতে দ্বিধা করিনি। 

যারা নীরব থেকেছে, যারা আমাদের হত্যা মেনে নিয়েছে, যারা আমাদের শ্বাসরোধ করেছে, আর যাদের হৃদয়ও কেঁপে ওঠেনি আমাদের শিশু ও নারীদের ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ দেখে, যারা সেই হত্যাযজ্ঞ থামানোর জন্য কিছুই করেনি— আল্লাহ যেন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী থাকেন। আমাদের জনগণ দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে এসব সহ্য করছে।

মুসলিম বিশ্বের মুকুটের রত্ন, বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীন মানুষের হৃৎস্পন্দন ফিলিস্তিনকে আমি তোমাদের হাতে অর্পণ করছি। আমি তোমাদের হাতে অর্পণ করছি এর জনগণকে, এর নিপীড়িত ও নিষ্পাপ শিশুদের—যারা স্বপ্ন দেখার বা নিরাপদে শান্তিতে বেঁচে থাকার সুযোগও পায়নি। যাদের নিষ্পাপ দেহ ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র ও হাজার হাজার টন বোমার নিচে চাপা পড়েছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেয়ালে।

আমি তোমাদের আহ্বান জানাই—শিকল যেন তোমাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ না করে, সীমানা যেন তোমাদের রুখে না দেয়। যতক্ষণ না আমাদের চুরি হওয়া মাতৃভূমির আকাশে মর্যাদা ও স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়, তোমরা এই ভূমি ও জনগণের মুক্তির পথে সেতু হয়ে দাঁড়াও।

আমি তোমাদের হাতে সঁপে দিচ্ছি আমার পরিবারকে। আমি তোমাদের হাতে অর্পণ করছি আমার চোখের আলো, আমার প্রিয় কন্যা শামকে— যার বড় হয়ে ওঠা আমি আমার স্বপ্নের মতো করে দেখতে পারিনি।

আমি তোমাদের হাতে অর্পণ করছি আমার প্রিয় পুত্র সালাহকে— যাকে আমি জীবনের পথে পাশে থেকে শক্ত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যাতে সে একদিন আমার বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে আমার লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারে।

আমি তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলাম আমার প্রিয় মাকে, যার দোয়াই আমাকে এই অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে, যার প্রার্থনা ছিল আমার দুর্গ, আর যার আলো আমার পথ দেখিয়েছে। আমি প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাঁকে শক্তি দিন এবং আমার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিন।

আমি তোমাদের জিম্মায় রেখে যাচ্ছি আমার জীবনসঙ্গী, আমার প্রিয় স্ত্রী উম্মে সালাহ (বায়ান)-কে। যুদ্ধ আমাদের বহুদিন-মাস বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তবুও সে আমাদের বন্ধনে অটল থেকেছে, যেন জলপাই গাছের কাণ্ড, যা কোনো ঝড়ে বাঁকে না। সে প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, আল্লাহর উপর ভরসাকারী এবং আমার অনুপস্থিতিতে পূর্ণ শক্তি ও ঈমান দিয়ে দায়িত্ব বহন করেছে।

আমি তোমাদের তাঁদের পাশে থাকার, তাঁদের জন্য আল্লাহর পর দ্বিতীয় আশ্রয় হয়ে থাকার আহ্বান জানাই। যদি আমি মারা যাই, তবে আমি আমার নীতির উপর অটল থেকে মরব।

আমি আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত, এবং দৃঢ় বিশ্বাসী যে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা-ই উত্তম ও চিরস্থায়ী।

হে আল্লাহ, আমাকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করো, আমার অতীত ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ মাফ করো, আর আমার রক্তকে এমন আলো বানাও যা আমার জনগণ ও পরিবারকে স্বাধীনতার পথে আলোকিত করবে। যদি কোথাও আমি অপূর্ণ থেকেছি, ক্ষমা করো, আর আমার জন্য রহমতের দোয়া করো—কারণ আমি আমার অঙ্গীকার রেখেছি, কখনো পরিবর্তন বা বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

গাজাকে ভুলে যেও না... আর তোমাদের আন্তরিক প্রার্থনায় আমাকে যেন আল্লাহ ক্ষমা করেন ও কবুল করে নেন, সেই দোয়া করতে ভুলো না।

আনাস জামাল আল শরীফ
০৬.০৪.২৫’

 

 

