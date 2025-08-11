সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৫ বছরের পুরনো সেতু ধসে বিপাকে এলাকাবাসী

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৬

নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার জষোড়া-মোহাম্মদপুর সংযোগস্থলে শংকর খালের ওপর নির্মিত প্রায় ১৫ বছর পুরনো একটি সেতু ধসে পড়েছে। এতে করে প্রতিদিন শত শত পথচারী, শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী মানুষ চরম ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন।

স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, জষোড়া থেকে মোহাম্মদপুরের সংযোগের একমাত্র সড়কটি এই সেতুর ওপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সেতুর মাঝখান ধসে বিশাল গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এতে মূল অংশ দিয়ে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে মানুষ দুই পাড় ঘেঁষে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পার হচ্ছেন।

এলাকাবাসী জানান, ইতোমধ্যে কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিদিন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের এই ভাঙা সেতু পার হতে হয়, যা তাদের জন্য বড় ধরনের নিরাপত্তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেতুটি দ্রুত সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয়রা। তবে উপজেলা এলজিইডি অফিসে একাধিকবার জানানো হলেও এখনো কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তারা।

মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেহেদী হাসান বাহালুল বলেন, আমি কয়েকবার উপজেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু এখনো কোনো প্রতিকার পাইনি।

উপজেলা এলজিইডি-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শাহিনুর আলম বলেন,  ব্রিজটি ধসে পড়েছে এ বিষয়ে আমি এখনো অবগত নই। দ্রুত খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইত্তেফাক/এনজি/এএইচপি

বিষয়:

নোয়াখালী সারাদেশ

