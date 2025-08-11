সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে সুস্থ হবে’ বলা কবিরাজ ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৮
কবিরাজ মিন্টু মিয়া । ছবি: সংগৃহীত

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে এসেও অনেক মানুষ এখনও কবিরাজের পেছনে ছুটে থাকেন। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ এখনও কবিরাজের চিকিৎসায় বিশ্বাসী। তবে সেই কবিরাজ যদি চিকিৎসা দেওয়ার বদলে আপনাকে ধর্ষণ করে- এমনই এক ঘটনা ঘটেছে রংপুরে। 

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে হাজীরহাট থানাধীন কেরানীহাট এলাকা থেকে  ধর্ষণ মামলায় কবিরাজ মিন্টু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। রোববার রাতে র‍্যাব-১৩ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ‘শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে সুস্থ হবে, তা না হলে অসুস্থ থেকেই যাবে’- এমন ভয়ভীতি এক প্রতিবন্ধী নারীকে দেখিয়ে ধর্ষণ করেন মিন্টু মিয়া। পরে ওই নারী মামলা করলে কবিরাজ আত্মগোপনে যান। অবশেষে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে মিন্টু মিয়া। 

এ বিষয়ে র‍্যাব জানায়, পেশায় কবিরাজ মিন্টু মাঝে মধ্যে চিকিৎসার জন্য ভুক্তভোগীর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগীকে শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব দেন এবং রাজি না হলে সুস্থ হবেন না বলে ভয় দেখাতে থাকেন। গত ১ জুলাই দুপুরে ভুক্তভোগীর বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন মিন্টু। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে ৮ আগস্ট রংপুর মহানগরীর হাজীরহাট থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন।

র‌্যাব-১৩ এর মিডিয়া উইংয়ের সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, মামলার পর থেকে মিন্টু পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার রাত ৮টা ১৫ মিনিটে র‍্যাব-১৩ সদর কোম্পানির একটি দল হাজীরহাট থানাধীন কেরানীহাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মিন্টুকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

ধর্ষণ সারাদেশ রংপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আলোর ফেরিওয়ালা খালেক: বইয়ের পাতায় যিনি স্বপ্ন বুনেন

আগুনে পুড়ে পাঁচ গরুর মৃত্যু, কৃষক বললেন ‘সব শেষ’

বাউফলে দুই কিশোরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল

রংপুরে গণপিটুনিতে জামাই-শ্বশুরের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১৫ বছরের পুরনো সেতু ধসে বিপাকে এলাকাবাসী

৪ দিন পর চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু

নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

নীলফামারী-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ বন্ধ, ছয় মাস ধরে দুর্ভোগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng