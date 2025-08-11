বাউফলে দুই কিশোরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় একটি মুদি দোকানে আগুন লাগানোর অভিযোগ তুলে অভি (১৪) ও শান্ত (১৫) নামে দুই কিশোরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে অমানবিকভাবে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ওই নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ আগস্ট (শনিবার) রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের বগী খালের তুলাতলা এলাকায় একটি মুদি দোকানে বৈদ্যুতিক মিটার বিস্ফোরণে আগুন লাগে।
এ সময় দোকানদার মাহবুব ও তার সহযোগীরা আগুন লাগানোর সন্দেহে দোকানের পাশের সড়ক থেকে কিশোর অভি ও শান্তকে আটক করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করে। নির্যাতনের সময় মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে তা পরে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি পেছন দিক থেকে হাত বেঁধে রাখা দুই কিশোরকে লাঠিপেটা করছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করছে
‘কে আগুন দিতে পাঠাইছে? কত টাকা দিছে? কেরোসিন কে দিছে?’
খবর পেয়ে বাউফল থানার এসআই ইব্রাহিম মোল্লা ঘটনাস্থলে গিয়ে কিশোর দুজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।
তবে থানায় নেওয়ার পর তদন্তে আগুন লাগানোর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে জানান বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতারুজ্জামান সরকার। তিনি বলেন, অভিযোগ যাচাই করে দেখা গেছে, দুই কিশোর আগুন লাগায়নি। তাই তাদের আত্মীয়দের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগকারী দোকানদার মাহবুব বলেন, দোকানের পেছনে থাকি। রাতে মিটার বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি আগুন ধরে গেছে। দেখি কেরোসিনের বোতল পড়ে আছে। এরপর ওই দুই কিশোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা ধরে জিজ্ঞাসা করলে তারা আগুন লাগানোর কথা স্বীকার করে।