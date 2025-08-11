সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাউফলে দুই কিশোরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৪

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় একটি মুদি দোকানে আগুন লাগানোর অভিযোগ তুলে অভি (১৪) ও শান্ত (১৫) নামে দুই কিশোরকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে অমানবিকভাবে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ওই নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ আগস্ট (শনিবার) রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের বগী খালের তুলাতলা এলাকায় একটি মুদি দোকানে বৈদ্যুতিক মিটার বিস্ফোরণে আগুন লাগে।

এ সময় দোকানদার মাহবুব ও তার সহযোগীরা আগুন লাগানোর সন্দেহে দোকানের পাশের সড়ক থেকে কিশোর অভি ও শান্তকে আটক করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করে। নির্যাতনের সময় মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে তা পরে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি পেছন দিক থেকে হাত বেঁধে রাখা দুই কিশোরকে লাঠিপেটা করছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করছে
‘কে আগুন দিতে পাঠাইছে? কত টাকা দিছে? কেরোসিন কে দিছে?’

খবর পেয়ে বাউফল থানার এসআই ইব্রাহিম মোল্লা ঘটনাস্থলে গিয়ে কিশোর দুজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

তবে থানায় নেওয়ার পর তদন্তে আগুন লাগানোর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে জানান বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতারুজ্জামান সরকার। তিনি বলেন, অভিযোগ যাচাই করে দেখা গেছে, দুই কিশোর আগুন লাগায়নি। তাই তাদের আত্মীয়দের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগকারী দোকানদার মাহবুব বলেন, দোকানের পেছনে থাকি। রাতে মিটার বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি আগুন ধরে গেছে। দেখি কেরোসিনের বোতল পড়ে আছে। এরপর ওই দুই কিশোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা ধরে জিজ্ঞাসা করলে তারা আগুন লাগানোর কথা স্বীকার করে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ পটুয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আলোর ফেরিওয়ালা খালেক: বইয়ের পাতায় যিনি স্বপ্ন বুনেন

আগুনে পুড়ে পাঁচ গরুর মৃত্যু, কৃষক বললেন ‘সব শেষ’

‘শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে সুস্থ হবে’ বলা কবিরাজ ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার

১৫ বছরের পুরনো সেতু ধসে বিপাকে এলাকাবাসী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

৪ দিন পর চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু

নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

নীলফামারী-রংপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ বন্ধ, ছয় মাস ধরে দুর্ভোগ

কালীগঞ্জে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যুবক উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng