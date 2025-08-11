সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাসপাতাল থেকে চুরির ১২ ঘণ্টা পর নবজাতক উদ্ধার, নারী আটক

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৬

নরসিংদীর একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়ার ১২ ঘণ্টা পর একদিন বয়সী নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ফাতেমা বেগম নামে এক নারীকে আটক করা হয়েছে।

রোববার (১০ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে জেলার রায়পুরা উপজেলার রাজাবাড়ী গ্রাম থেকে নবজাতকটিকে উদ্ধার করা হয়।

আটক ফাতেমা বেগম রায়পুরার মরজাল ইউনিয়নের রাজাবাড়ী এলাকার মোখলেছুর রহমানের মেয়ে এবং শিবপুর উপজেলার কুমারটেক এলাকার মো. সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী।

পুলিশ জানায়, নবজাতক চুরির ঘটনার পরপরই হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে সন্দেহভাজন চোরের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতেই রাজাবাড়ী গ্রামে অভিযান চালিয়ে নবজাতকসহ ফাতেমা বেগমকে আটক করা হয়। পরে নবজাতককে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

স্বজনদের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা ও গাফিলতির কারণেই এমন চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত শনিবার বিকেলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ছেলে সন্তানের জন্ম দেন মিথিলা। কিন্তু পরদিন রোববার দুপুরে হাসপাতালের কেবিন থেকে নবজাতকটি নিখোঁজ হয়। এরপর হাসপাতালে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নবজাতক চুরির ঘটনায় ফাতেমা বেগমের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য এর আগে রোববার দুপুর ২টার দিকে নরসিংদী শহরের বাসাইল এলাকার ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার হাসপাতাল থেকে নবজাতকটি চুরি হয়। নবজাতকটি জেলার শিবপুর উপজেলার বাড়ৈআলগী এলাকার সিএনজি চালক শরীফ মিয়া ও তার স্ত্রী মিথিলা বেগমের সন্তান।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পুলিশ গ্রেপ্তার উদ্ধার নাটোর

