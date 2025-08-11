সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নতুন টাকার নোট আসল না নকল, কীভাবে চিনবেন

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৪

আগামীকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) থেকে বাজারে আসছে নতুন নকশার ১০০ টাকার নোট। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, নোটটিতে এমন ১০টি বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে, যা জানা থাকলে সহজেই বোঝা যাবে এটি আসল নাকি নকল।

কেমন সেই নতুন নোট? বিজ্ঞপ্তি বলছে, নোটের সামনের অংশের ডানদিকের কোনায় মুদ্রিত ‘১০০’ লেখাটি রঙ পরিবর্তনশীল—নাড়াচাড়া করলে এটি সোনালি থেকে সবুজে বদলে যাবে। বামপাশে আছে লাল ও উজ্জ্বল রূপালি রঙয়ের নিরাপত্তা সুতা, যা নাড়াচাড়া করলে লাল থেকে সবুজে রঙ পাল্টাবে।

নোটটিতে রয়েছে তিনটি ছোট বৃত্ত, যা হাতের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে। গভর্নরের স্বাক্ষরের ডানপাশে আছে অদৃশ্য ‘১০০’ লেখা—শুধু আলোর বিপরীতে ধরলেই চোখে পড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক নুরুন্নাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই নোটটি ‘বাংলাদেশের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য’ শীর্ষক নতুন নকশা ও সিরিজের অংশ।

এই সিরিজে আসছে আরও পাঁচ ধরনের নোট—৫০০, ২০০, ১০, ৫ ও ২ টাকা। এর আগে বাজারে এসেছে ১০০০, ৫০ ও ২০ টাকার নতুন নোট।

দৃশ্যপটেও এসেছে বদল। নতুন ১০০ টাকার নোটের সামনের অংশে বামপাশে রয়েছে ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি, মাঝখানে পাতা ও কলিসহ প্রস্ফুটিত শাপলা, আর পেছনে সুন্দরবনের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। জলছাপে যুক্ত হয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ—যা নোটে বাড়তি সৌন্দর্যের সঙ্গে দিয়েছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

অর্থনীতি জাতীয় টাকা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মার্কিন শুল্ক কমে ২০ শতাংশ, বাংলাদেশের জন্য বড় স্বস্তি: বাণিজ্যসচিব

গত বছরের এক বছরে ১ ডলারও বিক্রি করিনি: গভর্নর

তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে ১২%, দায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক ও এনবিআরে কর্মবিরতি

বেগুন-শসার সেঞ্চুরি, অল্পের জন্য মিস পেঁয়াজের!

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন বাধ্যতামূলক, জমা দেবেন যেভাবে

ঢাকার বাইরে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো ও সেবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি: আশিক চৌধুরী

আগামী নির্বাচনের আগে দুর্নীতি দূর করব: বাণিজ্য উপদেষ্টা

দেশের মূল্যস্ফীতি বেড়েছে জুলাইয়ে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng