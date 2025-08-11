নতুন টাকার নোট আসল না নকল, কীভাবে চিনবেন

আগামীকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) থেকে বাজারে আসছে নতুন নকশার ১০০ টাকার নোট। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, নোটটিতে এমন ১০টি বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে, যা জানা থাকলে সহজেই বোঝা যাবে এটি আসল নাকি নকল।
কেমন সেই নতুন নোট? বিজ্ঞপ্তি বলছে, নোটের সামনের অংশের ডানদিকের কোনায় মুদ্রিত ‘১০০’ লেখাটি রঙ পরিবর্তনশীল—নাড়াচাড়া করলে এটি সোনালি থেকে সবুজে বদলে যাবে। বামপাশে আছে লাল ও উজ্জ্বল রূপালি রঙয়ের নিরাপত্তা সুতা, যা নাড়াচাড়া করলে লাল থেকে সবুজে রঙ পাল্টাবে।
নোটটিতে রয়েছে তিনটি ছোট বৃত্ত, যা হাতের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে। গভর্নরের স্বাক্ষরের ডানপাশে আছে অদৃশ্য ‘১০০’ লেখা—শুধু আলোর বিপরীতে ধরলেই চোখে পড়বে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক নুরুন্নাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই নোটটি ‘বাংলাদেশের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য’ শীর্ষক নতুন নকশা ও সিরিজের অংশ।
এই সিরিজে আসছে আরও পাঁচ ধরনের নোট—৫০০, ২০০, ১০, ৫ ও ২ টাকা। এর আগে বাজারে এসেছে ১০০০, ৫০ ও ২০ টাকার নতুন নোট।
দৃশ্যপটেও এসেছে বদল। নতুন ১০০ টাকার নোটের সামনের অংশে বামপাশে রয়েছে ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদের ছবি, মাঝখানে পাতা ও কলিসহ প্রস্ফুটিত শাপলা, আর পেছনে সুন্দরবনের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। জলছাপে যুক্ত হয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ—যা নোটে বাড়তি সৌন্দর্যের সঙ্গে দিয়েছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।