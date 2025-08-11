রাজধানীর রমনার মৌচাকে সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের পার্কিংয়ে থাকা একটি প্রাইভেটকারের ভেতর থেকে দুই জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। থানা পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট ও র্যাব কাজ করছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) ভোরে প্রাইভেটকারটি হাসপাতালের ভেতরে ঢোকে এবং দুপুরে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, একটি মরদেহ ড্রাইভারের পাশের সিটে পড়েছিল, আরেকটি গাড়ির পেছনের সিটে পড়েছিল। প্রাইভেটকারটির সিরিয়াল নম্বর ঢাকা মেট্রো ৩৬-৩৭৪৫। গাড়িটি ভোরে মেডিকেলের ভেতরে ঢোকে। গাড়িটির মালিক জোবায়ের আহমেদ সৌরভ। তিনি উত্তরার বাসিন্দা।
এ বিষয়ে রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম গণমাধ্যমকে বলেন, মৌচাকে সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের পার্কিংয়ে থাকা একটি প্রাইভেটকারের ভেতর থেকে দুই জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে। মরদের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে আশা করছি দ্রুত জানতে পারবো।
তিনি আরও বলেন, হাসপাতালে রোগী ভর্তি থাকার তথ্য দিয়ে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গাড়িটি হাসপাতালের গ্যারেজে প্রবেশ করে। বেলা ১১টার দিকে গাড়িতে মরদেহ থাকার তথ্য পাওয়া যায়। গরমে মরদেহে পচন ধরেছে।