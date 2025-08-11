নির্বাচনে তিন বাহিনীকে মোতায়েনের সুযোগ রেখে আইন সংশোধনে নির্বাচন কমিশন

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-এ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে, নির্বাচন কমিশন চাইলে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীকে নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে রাখতে পারবে।
সোমবার (১১ জুলাই) সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে কমিশনের এক সভায় এ আলোচনা হয় বলে সূত্রে জানা গেছে।
সভায় আরপিও সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই সঙ্গে নির্বাচন স্থগিতের ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।
এছাড়া, আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি, রাজনৈতিক দল ও দেশীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর নিবন্ধন এবং সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে খসড়া ও আপত্তি নিষ্পত্তি নিয়েও আলোচনা হতে পারে।