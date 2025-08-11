সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিটকয়েনের দাম ১ লাখ ২০ হাজার ডলার ছাড়াল, উর্ধ্বমুখী ইথেরিয়াম ও সোলানাও

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৯

বিশ্ববাজারে আবারও ঊর্ধ্বমুখী ধারা দেখা যাচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সির দামে। বিশেষ করে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, বাইন্যান্স কয়েন ও সোলানার মূল্য বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

বছরের ব্যবধানে বিটকয়েনের মূল্য ১০৫ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বর্তমানে এই জনপ্রিয় ডিজিটাল মুদ্রাটি লেনদেন হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ৬০০ ডলারে। সপ্তাহ ব্যবধানে দাম বেড়েছে প্রায় ৬.১১ শতাংশ।

উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ইথেরিয়াম-এর দামও। বর্তমানে প্রতি ইথেরিয়াম বিক্রি হচ্ছে ৪ হাজার ২০৭ ডলারে, যা এক সপ্তাহে প্রায় ১৫.৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

এছাড়া, বাইন্যান্স কয়েন এক সপ্তাহে প্রায় ৬.৭১ শতাংশ বেড়ে লেনদেন হচ্ছে ৮০০ ডলারের কাছাকাছি। একইভাবে, সোলানা -এর দাম এক সপ্তাহে ৯.৪৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭৯ ডলার ৬০ সেন্টে।

বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো খাতে বিনিয়োগ এবং আগ্রহের পরিমাণ বাড়ায় এসব ডিজিটাল মুদ্রার দামও ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ক্রিপ্টোকারেন্সি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফের বিটকয়েনের দাম ১ লাখ ৫ হাজার ডলার ছাড়াল

ট্রাম্পের বিলাসবহুল ডিনারে মাথাপিছু দেড় মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ, নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক

ট্রাম্পের ঘোষণার পর ক্রিপ্টোবাজারেও অস্থিরতা, কমেছে বিটকয়েনের দাম

‘বিটকয়েন রিজার্ভ’ প্রতিষ্ঠার নির্বাহী আদেশে সই করলেন ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ‘ইতিহাসের বৃহত্তম’ ক্রিপ্টো হ্যাকিংয়ের অভিযোগ

ট্রাম্পের পর এবার ক্রিপ্টো-বাজারে ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া

রাতারাতি ৩৬ বিলিয়ন ডলার মূলধন রেকর্ড করল ট্রাম্পের ‘মেমে’

এবার ক্রিপ্টো-বাজারে ট্রাম্প, লাফিয়ে বাড়ছে ‘মেমে’ কয়েনের দাম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng