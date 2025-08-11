বিটকয়েনের দাম ১ লাখ ২০ হাজার ডলার ছাড়াল, উর্ধ্বমুখী ইথেরিয়াম ও সোলানাও

বিশ্ববাজারে আবারও ঊর্ধ্বমুখী ধারা দেখা যাচ্ছে ক্রিপ্টোকারেন্সির দামে। বিশেষ করে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, বাইন্যান্স কয়েন ও সোলানার মূল্য বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।
বছরের ব্যবধানে বিটকয়েনের মূল্য ১০৫ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বর্তমানে এই জনপ্রিয় ডিজিটাল মুদ্রাটি লেনদেন হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ৬০০ ডলারে। সপ্তাহ ব্যবধানে দাম বেড়েছে প্রায় ৬.১১ শতাংশ।
উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ইথেরিয়াম-এর দামও। বর্তমানে প্রতি ইথেরিয়াম বিক্রি হচ্ছে ৪ হাজার ২০৭ ডলারে, যা এক সপ্তাহে প্রায় ১৫.৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।
এছাড়া, বাইন্যান্স কয়েন এক সপ্তাহে প্রায় ৬.৭১ শতাংশ বেড়ে লেনদেন হচ্ছে ৮০০ ডলারের কাছাকাছি। একইভাবে, সোলানা -এর দাম এক সপ্তাহে ৯.৪৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭৯ ডলার ৬০ সেন্টে।
বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো খাতে বিনিয়োগ এবং আগ্রহের পরিমাণ বাড়ায় এসব ডিজিটাল মুদ্রার দামও ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।