সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
গুলি লাগার কয়েক মাস পর কলম্বিয়ার ‘সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী’র মৃত্যু

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫০
কলম্বিয়ার সিনেটর মিগুয়েল উরিবে। ছবি: সংগৃহীত

গত জুন মাসে একটি নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠানের সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে হাসপাতালে ভর্তি থাকা কলম্বিয়ার সিনেটর মিগুয়েল উরিবে মারা গেছেন। সোমবার (১১ আগস্ট) তার পরিবার এ কথা জানিয়েছে। তার বয়স ছিল ৩৯।

রয়টার্স জানিয়েছে, ডানপন্থী বিরোধী দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী উরিবে ৭ জুন বোগোটায় একটি সমাবেশের সময় গুলিবিদ্ধ হন। মৃত্যুর আগে তার একাধিক অস্ত্রোপচার করা হয়।

তার স্ত্রী মারিয়া ক্লডিয়া তারাজোনা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'শান্তিতে বিশ্রাম নাও, আমার জীবনের ভালোবাসা, আমি আমাদের সন্তানদের যত্ন নেব।'

উরিবের মৃত্যু তার পারিবারিক ইতিহাসে আরও একটি ট্র্যাজেডি যুক্ত করল। তার মা সাংবাদিক ডায়ানা টার্বেকে ১৯৯১ সালে মাদক সম্রাট পাবলো এসকোবারের নেতৃত্বে অপহরণ করা হয়েছিল। পরে একটি ব্যর্থ উদ্ধার অভিযানের সময় তিনি নিহত হন।

মিগুয়েল উরিবে নিজেও দ্রুত রাজনৈতিক উত্থান উপভোগ করেছেন। ডানপন্থী ডেমোক্রেটিক সেন্টার পার্টির একজন আইনপ্রণেতা এবং বামপন্থী প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রোর প্রশাসনের তীব্র সমালোচনার জন্য পরিচিত উরিবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে উঠেছিলেন।

২৫ বছর বয়সে তিনি বোগোটার সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। ২০২২ সালের আইনসভা নির্বাচনে উরিবে 'কলম্বিয়া ফার্স্ট' স্লোগান নিয়ে ডেমোক্র্যাটিক সেন্টার পার্টির হয়ে সিনেট স্লেটে নেতৃত্ব দেন।

কলম্বিয়ার রাজনীতিতে তার পরিবার বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। তার নানা জুলিও সিজার টারবে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। একই সময় তার দাদা রদ্রিগো উরিবে লিবারেল পার্টির এচাভারিয়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ইত্তেফাক/এসকে

