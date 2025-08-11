বিবাহবিচ্ছেদের দিনই অভিনেত্রী এমা টমসনকে ডেট করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প!

বিবাহবিচ্ছেদের কাগজপত্র চূড়ান্ত হওয়ার দিনেই বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফোন করে ডেটে যাওয়ার যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী এমা টমসনকে। ৬৬ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী বিষয়টিকে মজা করে বলেন, ট্রাম্প তার 'পিছু নিয়েছিলেন'। যদি তিনি রাজি হতেন, তাহলে হয়তো 'আমেরিকার ইতিহাসই বদলে যেত'। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
৮ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনয় জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে ‘লিওপার্ড ক্লাব অ্যাওয়ার্ড’ গ্রহণের সময় এ ঘটনা শেয়ার করেন এমা টমসন।
তিনি মজা করে বলেন, 'আমি যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ডেটে যেতাম, তখন আমার বলার মতো একটি গল্প থাকতো। হয়তো আমি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসটাই বদলে দিতে পারতাম।'
অভিনেত্রী এমা বলেন, ১৯৯৮ সালে ‘প্রাইমারি কালারস’ সিনেমার শুটিং চলাকালে তিনি হঠাৎ ট্রাম্পের ফোন পান। ধরতেই ওপাশ থেকে শোনা যায়, 'হ্যালো, আমি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছি'।
দ্য টেলিগ্রাফকে এ প্রসঙ্গে এমা বলেন, আমি ভেবেছিলাম, আমার সঙ্গে কেউ মজা করছেন। আমি বললাম, আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? ট্রাম্প আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, 'আমি চাই, আপনি আমার কোনো সুন্দর জায়গায় এসে থাকুন। হয়তো আমরা একসঙ্গে নৈশভোজ করতে পারি।' এমা টমসনের জবাব ছিলো, 'ওহ, এটা তো দারুণ প্রস্তাব। অনেক ধন্যবাদ, আমি আপনাকে পরে জানাবো।'
এমা আরও বলেন, 'পরে বুঝলাম, ওই দিনই আমার বিবাহবিচ্ছেদের কাগজপত্র এসে গেছে। আমার মনে হলো, ট্রাম্পের হয়তো লোক আছে, যারা তাকে সুন্দর সঙ্গী খুঁজে দেন। বিশেষ করে সদ্য বিচ্ছেদ হওয়া নারীদের, যাদের তিনি খুঁজছেন। আর আমার নম্বর তিনি আমার ট্রেলারে পেয়েছেন। এ তো পিছু নেওয়ার মতো অবস্থা।'
উল্লেখ্য, অভিনেত্রী এমা টমসনের স্বামী ছিলেন অভিনেতা কেনেথ ব্রানাঘ। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত তারা একসঙ্গে ছিলেন। পরে ২০০৩ সালে তিনি গ্রেগ ওয়াইজকে বিয়ে করেন। একই সময়ে ট্রাম্পের সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্ত্রী মার্লা ম্যাপলসের বিচ্ছেদ হয়। আর এরপর ২০০৫ সালে তিনি মেলানিয়া ট্রাম্পকে বিয়ে করেন।
এর আগে হলিউডের আরেক অভিনেত্রী সালমা হায়েকও একবার ট্রাম্পের কাছ থেকে ডেটের প্রস্তাব পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। সালমা হায়েক এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প তার কাঁধে কোট জড়িয়ে দেন। সেই সময় তার প্রেমিকও পাশে ছিলেন।