সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
বিসিবিই বিপিএলের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে: সামির কাদের 

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭
বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি চিটাগাং কিংসের মালিক সামির কাদের চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পাঠানো ৪৬ কোটি টাকা পাওনার নোটিশকে ভিত্তিহীন বলেছেন বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি চিটাগাং কিংসের মালিক সামির কাদের চৌধুরী। চিটাগাং কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে সেটার জন্য বিসিবিই বেশি দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সোমবার (১১ আগস্ট) রাজধানীর বারিধারায় একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলন ডেকে এসব কথা জানান সামির। 

সামির বলেন, 'বিপিএলের রেভিনিউ শেয়ার ৬০-৭০% পেয়েছি, বাকিটা থেকে বিসিবির পেমেন্ট করার কথা, কী পরিমাণ তারা করেছে সেটা জেনে বিস্তারিত বলতে পারবো।'

এদিকে, মেন্টর হিসেবে আসা শহীদ আফ্রিদির পুরো পেমেন্ট না পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আফ্রিদির পেমেন্ট বাকি আছে, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, শুরুতে পেমেন্ট করেছি, পরে সে চলে যায়, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।'

বিপিএলের প্রথম দুই আসরেও পেমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতা ছিল চিটাগাং কিংসের। গত আসরে আসার আগে সেটা নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে সাড়ে তিন কোটি টাকা পরিশোধে মধ্যস্থতা হয়েছিল বলে দাবি করেন সামির। তবে হুট করেই সেটা ৪৬ কোটি কেন হলো, সে ব্যাপারে নাকি কিছুই জানেন না তিনি। চুক্তির কাগজপত্র বিসিবির কাছে চাওয়া হলে পাওয়া যায়নি বলেও জানান তিনি।

বিসিবি পরিচালকরাও এই টাকার অ্যামাউন্ট সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন সামির। দুপক্ষের মধ্যে ঠিকঠাক যোগাযোগ হচ্ছে না বলেও জানান তিনি। তবে এখন বিসিবির পক্ষ থেকে তার সঙ্গে সমাধানের জন্য বসার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সামির।

তিনি বলেন, '২০১৮ সালে বিসিবি বকেয়ার বিষয়ে হাইকোর্ট থেকে স্টে-অর্ডার নিয়েছিলো, ফারুক আহমেদের (সাবেক বিসিবি সভাপতি) সঙ্গে আমাদের সমঝোতা হয় যে সাড়ে ৩ কোটি টাকা দিতে হবে, এখন সেটা ৪৬ কোটি কীভাবে হলো এটা বিসিবিও জানেনা, আমার সঙ্গে বসতে রাজি হয়েছে তারা।'

বিপিএলের ভাবমূর্তি নষ্টের পেছনে বিসিবি দায়ী উল্লেখ করে সামির বলেন, 'বিপিএলের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে বিসিবি, স্টে-অর্ডারের মাঝে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়ে আদালত অবমাননা করেছে তারা, চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ে আলোচনা করতে বোর্ড থেকে এতদিন পর আগ্রহ দেখিয়েছে, আমি খুশি।'

