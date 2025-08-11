সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাসপাতালের পার্কিংয়ের গাড়িতে থাকা ২ মরদেহের পরিচয় মিলেছে

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৭

রাজধানীর মৌচাকে ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেলের পার্কিংয়ের গাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে। নিহত ব্যক্তিদের একজন জাকির। তিনি পেশায় গাড়িচালক। অপরজন হলেন মিজান। তাদের বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিল এলাকায়।

সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে ভবনের বেজমেন্টে রাখা সাদা রঙের একটি টয়োটা ফিল্ডার গাড়িতে মরদেহ দু’টি দেখতে পান হাসপাতালের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা মিজানুর রহমান।

খবর পেয়ে পুলিশ এসে গাড়ির নম্বর প্লেট ও বিআরটিএর দেওয়া তথ্যানুযায়ী মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

পুলিশ জানায়, রোববার (১০ আগস্ট) ভোরের দিকে গাড়ির মালিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক আত্মীয়কে দেখতে আসেন। চালক ছাড়াও ওই গাড়িতে মালিকের সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। পরে হাসপাতাল থেকে গাড়ির মালিক একা চলে গেলেও, চালক এবং তার সঙ্গী ওই গাড়িতেই অবস্থান করছিলেন।

নিরাপত্তারক্ষী জানান, তিনি গাড়ির ভেতরে দুজনকে দেখতে পান। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন ঘুমিয়ে আছেন। তবে ডাকাডাকির পরও সাড়া না পেয়ে বুঝতে পারেন যে তারা মারা গেছেন। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
 
এ বিষয়ে ডিএমপির রমনা জোনের ডিসি মাসুদ বলেন, সিআইডিসহ অন্য এক্সপার্টরা আসছেন। তারা তদন্ত করবেন। এছাড়া মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণেরও কাজ চলছে। গাড়ির মালিকও আসছেন। সব ধরনের তদন্ত শেষে বিষয়টি হত্যাকাণ্ড নাকি অন্যকিছু সে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজধানী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হাসপাতালের গ্যারেজে প্রাইভেটকারের ভেতর মিলল দুই মরদেহ

হাত ভেঙে দেওয়ায় নবজাতকের পরিবারকে ৫ কোটি টাকা দিতে রুল

রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ১

ভুয়া পরিচয়পত্রে ওয়ারিশ সাজিয়ে অন্যের বাড়ি বিক্রির অভিযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকার বাতাস আজ সহনীয়, বায়ুদূষণের শীর্ষে জেরুজালেম

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় মাদক কারবারি, ছিনতাইকারী, ডাকাতসহ গ্রেপ্তার ৪৬

ক্ষমতা হস্তান্তরে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানালো সিপিডি

চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাংবাদিক মোজাম্মেল বাবুকে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng