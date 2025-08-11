আরব সাগরে ‘পাল্টাপাল্টি’ নৌ-মহড়া চালাবে ভারত-পাকিস্তান

ভারত ও পাকিস্তানের নৌবাহিনী আগামী ১১ ও ১২ আগস্ট আরব সাগরে 'পাল্টাপাল্টি' নৌ মহড়া পরিচালনা করবে। দক্ষিণ এশীয় দুই প্রতিবেশী দেশ চার দিনের সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার তিন মাস পর এই মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
ভারতীয় প্রতিরক্ষা সূত্রের বরাত দিয়ে এএনআই-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ১১-১২ আগস্ট আরব সাগরে মহড়া চালাবে। পাকিস্তান নৌবাহিনীও একই সময়ে অনুরূপ মহড়ার জন্য নিজস্ব নোটাম জারি করেছে।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গুজরাটের পোরবন্দর এবং ওখা উপকূলে ভারতীয় নৌবাহিনী তাদের সামুদ্রিক মহড়া পরিচালনা করবে। আরব সাগর সামুদ্রিক বাণিজ্য রুটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু।
এর আগে গত মাসে ভারতীয় বিমান বাহিনী ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে বৃহৎ আকারের সামরিক মহড়া করেছে। বাহিনীর প্রধান অমর প্রীত সিং সম্প্রতি বলেছেন, মে মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাঁচটি পাকিস্তানি জেট এবং একটি গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করেছে।