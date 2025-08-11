সেকশন

সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুলিশ হেফাজতে রায়হান হত্যা: মামলার প্রধান আসামি এসআই আকবরের জামিন

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১

সিলেটে পুলিশ হেফাজতে নিহত আলোচিত রায়হান আহমদ (৩৪) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আকবর হোসেন ভূঁইয়া জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২–এর জ্যেষ্ঠ জেল ‍সুপার প্রশান্ত কুমার বণিক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, উচ্চ আদালত থেকে এসআই আকবর হোসেনের জামিন মঞ্জুরের পর নিম্ন আদালত থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। পরে এ–সংক্রান্ত তথ্যের নথি কারাগারে পাঠানো হয়। সেটি পাওয়ার পরই তাকে কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রশান্ত কুমার বণিক আরও বলেন, আকবর হোসেন ভূঁইয়া সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। গত মার্চের শেষ সপ্তাহের দিকে তাকে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ আনা হয়। মূলত সিলেট মহানগর আদালতের আসামিদের সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২–এ রাখা হয়। সে হিসেবে তাকেও কারাগারটিতে রাখা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর মধ্যরাতে সিলেট মহানগর পুলিশের বন্দরবাজার ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হান আহমদকে নির্যাতন করা হয়। ১১ অক্টোবর তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে রায়হানের স্ত্রীর করা মামলার পর সিলেট মহানগর পুলিশের একটি অনুসন্ধান কমিটি তদন্ত করে ফাঁড়িতে নিয়ে রায়হানকে নির্যাতনের সত্যতা পায়। ফাঁড়ির ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়াসহ চারজনকে ওই বছরেই ১২ অক্টোবর সাময়িক বরখাস্ত ও তিনজনকে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর পুলিশি হেফাজত থেকে কনস্টেবল হারুনসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। প্রধান অভিযুক্ত আকবরকে ৯ নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাট সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর থেকে তিনি কারাগারেই ছিলেন।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ সিলেট

