সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আসিম মুনিরের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাল নয়াদিল্লি

আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৬
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ছবি: সংগৃহীত

সিন্ধু নদীতে ভারতের বাঁধ নির্মাণ ও পারমাণবিক যুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে নয়াদিল্লি। সোমবার (১১ জুলাই) এক বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, 'পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের বক্তব্য একটি প্যাটার্নের অংশ; যখনই যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সমর্থন করে, তখনই তারা তাদের আসল রূপ দেখায়।'

যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকা আসিম মুনির ফ্লোরিডায় পাকিস্তানি বংশোদ্ভূতদের এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় ইঙ্গিত দেন, ভারতের সঙ্গে ভবিষ্যতের যুদ্ধে পাকিস্তান দেশ যদি 'অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন হয়', তবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হতে পারে।

বিবৃতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এই ধরনের মন্তব্যের মধ্যে থাকা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে পারে। বিশেষ করে এমন একটি রাষ্ট্রে, যেখানে সামরিক বাহিনী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আছে। এগুলো সেখানকার পারমাণবিক কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণের অখণ্ডতা সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত সন্দেহগুলোকে আরও জোরালো করে।

এতে বলা হয়েছে, বন্ধুত্বপূর্ণ তৃতীয় কোনো দেশের (যুক্তরাষ্ট্র) মাটি থেকে এ ধরনের মন্তব্য করা অত্যন্ত দুঃখজনক।

নয়াদিল্লি 'পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল'-এর কাছে নতি স্বীকার না এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে বলেও জানায়।

ভারত পাকিস্তান এশিয়া

