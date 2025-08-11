পারস্য উপসাগরে ১৭ বিদেশিসহ তেল ট্যাংকার আটক করল ইরান

পারস্য উপসাগরে ২০ লাখ লিটারেরও বেশি চোরাচালানকৃত জ্বালানি তেল বহনকারী একটি ট্যাংকার আটক করেছে ইরান। এ সময় ১৭ জন সন্দেহভাজন বিদেশিকে আটক করা হয়।
সোমবার (১১ আগস্ট) ইরানি সীমান্ত পুলিশের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ আলী গৌদারজি বলেন, নৌবাহিনীর সহযোগিতায় জাস্ক বন্দরের কাছ থেকে এটি আটক করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, জড়িত ১৭ জন বিদেশি সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা জব্দ করা জ্বালানির মূল্য ৭৫৯ বিলিয়ন ইরানি রিয়াল বলে অনুমান করেছেন। গৌদারজি জোর দিয়ে বলেন, সমুদ্র ও স্থল উভয় সীমান্তে অন্যান্য সামরিক ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সীমান্ত বাহিনী চোরাচালান নেটওয়ার্কগুলোকে মারাত্মক আঘাত করছে।